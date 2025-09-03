Кружил в воздухе: самолет президента Литвы не мог приземлиться из-за неизвестного дрона (фото)

Незадолго до инцидента в воздухе Службы управления полетами получили информацию о дроне в окрестностях аэропорта, к которому направлялся самолет C-27J Spartan президента Литвы Гитанаса Науседы. Из-за возможной угрозы остановили посадки. Возле аэропорта самолет совершил маневр "missed approach" и 30 минут кружил над аэропортом.

Самолет президента Литвы Гитанаса Науседы, который возвращался из Хельсинки, некоторое время не мог совершить посадку в аэропорту Вильнюса из-за того, что в воздухе заметили дрон. Об этом сообщает Delfi.

Медиа выяснило, что вечером 2 сентября президентский самолет вернулся в Литву, поскольку накануне президент страны посещал столицу Финляндии Хельсинки, где наблюдал за матчем сборной по баскетболу на чемпионате Европы и проводил официальные встречи.

Как рассказал представитель Литовских аэропортов Тадаса Василяускас, самолет с Науседой на борту не мог сразу сесть в Вильнюсе. Известно, что одновременно с ним не мог сесть и самолет компании Finnair. Он кружил над северной частью Литвы. Василяускас озвучил причины, по которым самолет не смог сразу зайти на посадку, сказав, что это сфера "Воздушной навигации".

"Служба безопасности аэропортов информировала нас, что в районе Лепкальнис был замечен дрон. Сразу же сработали соответствующие процедуры — ненадолго остановили полеты после получения дополнительной информации о том, что опасности нет, движение было восстановлено. Выясняем с другими службами, какой дрон нарушил движение. Когда появится новая информация, сразу поделимся ею", — информировала "Воздушная навигация".

Незадолго до этого Службы управления полетами получили информацию о дроне в окрестностях аэропорта, поэтому остановили посадки. Возле аэропорта самолет совершил маневр "missed approach" и 30 минут кружил над Неменчино.

Когда проблему с дроном решили, самолету разрешили совершить посадку с помощью инструментальной системы (ILS). Spartan с президентом на борту успешно сел в Вильнюсе. На странице Facebook Литовских авиалиний (Lithuanian Planespotter) опубликовали инфографику с траекторией самолета ВВС Литвы Alenia C-27J Spartan (06 BLUE), который сделал несколько кругов над закрытым аэродромом, но в конце концов приземлился.

"Самолет, приближавшийся к аэропорту, выполнил маневр "пропущенный подход" и простоял в воздухе около 30 минут. Позже, когда ситуация стала безопасной, самолет получил разрешение на посадку. Spartan президента успешно приземлился в Вильнюсе", — говорится в сообщении.

Инцидент с самолетом — Spartan президента Литвы Фото: Facebook Инцидент с самолетом — траектория Spartan президента Литвы 2 сентября Фото: Facebook

Напомним, что 1 сентября самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен совершил в Болгарии вынужденную посадку без GPS. Предполагают, что причиной стал российский комплекс РЭБ. Сигнал пропал во время захода на посадку в аэропорту Пловдива. Но оказалось, что это коснулось не только самолета председателя Европейской комиссии, а всего аэропорта. Воздушное судно Dassault Falcon 900LX в течение часа кружило над аэропортом, потеряв электронные навигационные средства, и в итоге село вручную, предположительно, с использованием "бумажных карт".

