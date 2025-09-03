Кружляв у повітрі: літак президента Литви не міг приземлитись через невідомий дрон (фото)

Незадовго до інциденту у повітрі Служби управління польотами отримали інформацію про дрон на околицях аеропорту, до якого прямував літак C-27J Spartan президента Литви Гітанаса Науседи. Через можливу загрозу зупинили посадки. Біля аеропорту літак здійснив маневр "missed approach" і 30 хвилин кружляв над летовищем.

Літак президента Литви Гітанаса Науседи, який повертався з Гельсінкі, певний час не міг здійснити посадку в аеропорту Вільнюса через те, що в повітрі помітили дрон. Про це повідомляє Delfi.

Медіа з'ясувало, що ввечері 2 вересня президентський літак повернувся до Литви, оскільки напередодні президент країни відвідував столицю Фінляндії Гельсінкі, де спостерігав за матчем збірної з баскетболу на чемпіонаті Європи й проводив офіційні зустрічі.

Як розповів представник Литовських аеропортів Тадаса Василяускас, літак із Науседою на борту не міг одразу сісти у Вільнюсі. Відомо, що водночас з ним не міг сісти й літак компанії Finnair. Він кружляв над північною частиною Литви. Василяускас озвучив причини, через які літак не зміг одразу зайти на посадку, сказавши, що це сфера "Повітряної навігації".

"Служба безпеки аеропортів інформувала нас, що в районі Лепкальніс був помічений дрон. Одразу ж спрацювали відповідні процедури – ненадовго зупинили польоти після отримання додаткової інформації про те, що небезпеки немає, рух було відновлено. З'ясовуємо з іншими службами, який дрон порушив рух. Коли з'явиться нова інформація, одразу поділимося нею", – інформувала "Повітряна навігація".

Коли проблему з дроном вирішили, літаку дозволили здійснити посадку за допомогою інструментальної системи (ILS). Spartan із президентом на борту успішно сів у Вільнюсі. На сторінці Facebook Литовських авіаліній (Lithuanian Planespotter) опублікували інфографіку з траєкторією літака ВВС Литви Alenia C-27J Spartan (06 BLUE), який зробив кілька кіл над закритим летовищем, але врешті приземлився.

"Літак, що наближався до аеропорту, виконав маневр "пропущений підхід" і простояв у повітрі близько 30 хвилин. Пізніше, коли ситуація стала безпечною, літаку надали дозвіл на посадку. Spartan президента успішно приземлився у Вільнюсі", — ідеться у дописі.

Інцидент з літаком - Spartan президента Литви Фото: Facebook Інцидент з літаком - траєкторія Spartan президента Литви 2 вересня Фото: Facebook

Інцидент з літаком — що сталось у Болгарії з фон дер Ляйєн

Нагадаємо, що 1 вересня літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн здійснив у Болгарії вимушену посадку без GPS. Припускають, що причиною став російський комплекс РЕБ. Сигнал зник під час заходу на посадку в аеропорту Пловдива. Але виявилося, що це торкнулося не тільки літака голови Європейської комісії, а всього аеропорту. Повітряне судно Dassault Falcon 900LX протягом години кружляло над аеропортом, втративши електронні навігаційні засоби, і в підсумку сіло вручну, імовірно, з використанням "паперових карт".

Нагадуємо, Sky News опитало пілота та експертів щодо інциденту з літаком Урсули фон дер Ляйєн.