РФ провела самую большую перегруппировку с 2022 года: в бой могут пойти колонны техники, — OSINTер

Российские оккупационные войска осуществили самую большую перегруппировку сил с весны 2022 года. ВС РФ, вероятно, готовят масштабную операцию на фронте, поскольку хотят установить полный контроль над Донецкой областью.

Это является крупнейшей перегруппировкой российской армии со времен битвы за Киев в 2022 году, пишет OSINT-аналитик Kriegsforscher. По его информации, россияне "подготовили значительное количество сил", и вскоре будут снова задействованы "колонны бронетехники".

РФ хочет захватить всю Донецкую область (скриншот) Фото: X (Twitter)

О том, что Россия готовит новое наступление, пишет и Bloomberg. Издание отмечает, со ссылкой на собственные информированные источники, что недавно официальные представители Франции и Германии обсуждали скопление российских войск возле Покровска в Донецкой области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ передислоцировала 100 тысяч своих военных на линию фронта за пределами города.

Россияне уже более года пытаются захватить Покровск, и, если они в конце концов достигнут этой цели, то это откроет им путь к наступлению на Краматорск и Славянск.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук ранее тоже сообщал о "стратегической перегруппировке" вражеских войск, которая и показала, что россияне планируют наиболее интенсивно атаковать именно на Покровском направлении. Братчук упоминал и Новопавловское направление: по его словам, Россия может попытаться обойти Покровск и зайти на территорию Днепропетровской области.

На момент публикации материала украинское командование не комментировало информацию о перегруппировке ВС РФ и возможном возобновлении атак с использованием бронетехники.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты с флагом РФ вошли в Купянск. Враг пытался использовать населенный пункт как декорацию для пропаганды — однако был уничтожен бойцами ВСУ.

А глава государства-агрессора Путин заявил, что отвел ВС РФ от Киева в 2022-м по просьбе европейцев. Кремлевский главарь утверждает, что отойти от украинской столицы весной 2022-го его убедили западноевропейские лидеры.