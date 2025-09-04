РФ провела найбільше перегрупування з 2022 року: у бій можуть піти колони техніки, — OSINTер

Російські окупаційні війська здійснили найбільше перегрупування сил з весни 2022 року. ЗС РФ, ймовірно, готують масштабну операцію на фронті, оскільки хочуть встановити повний контроль над Донецькою областю.

Це є найбільшим перегрупуванням російської армії з часів битви за Київ у 2022 році, пише OSINT-аналітик Kriegsforscher. За його інформацією, росіяни "підготували значну кількість сил", і невдовзі будуть знову задіяні "колони бронетехніки".

РФ хоче захопити всю Донецьку область (скриншот) Фото: X (Twitter)

Про те, що Росія готує новий наступ, пише і Bloomberg. Видання зауважує, з посиланням на власні поінформовані джерела, що нещодавно офіційні представники Франції та Німеччини обговорювали скупчення російських військ біля Покровська на Донеччині. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ передислокувала 100 тисяч своїх військових на лінію фронту за межами міста.

Росіяни вже понад рік намагаються захопити Покровськ, і, якщо вони зрештою досягнуть цієї мети, то це відкриє їм шлях до наступу на Краматорськ та Слов'янськ.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук раніше так само повідомляв про "стратегічне перегрупування" ворожих військ, яке й визначило, що росіяни планують найінтенсивніше атакувати саме на Покровському напрямку. Братчук згадував і Новопавлівський напрямок: за його словами, Росія може спробувати обійти Покровськ і намагатися зайти на територію Дніпропетровської області.

На момент публікації матеріалу українське командування не коментувало інформацію щодо перегрупування ЗС РФ та можливе відновлення атак з використанням бронетехніки.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти з прапором РФ увійшли в Куп'янськ. Ворог намагався використати населений пункт як декорацію для пропаганди — проте був знищений бійцями ЗСУ.

А очільник держави-агресора Путін заявив, що відвів ЗС РФ від Києва у 2022-му на прохання європейців. Кремлівський ватажок стверджує, що відійти від української столиці навесні 2022-го його переконали західноєвропейські лідери.