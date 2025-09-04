Обменять территории на мир: какие варианты заморозки войны в Украине видит Запад

Замораживание войны — непопулярное решение, но оно добавляет перспектив, поскольку экономика РФ в нестабильном состоянии, военный потенциал слабоват, а процентные ставки и инфляция "пахнут банановой республикой из-за плохого управления", пишет журналист Марк Бролин.

Украине было бы лучше обменять территории на мир, а временное замораживание конфликта улучшило бы шансы Киева вернуть свои земли позже. Об этом пишет западное издание The Telegraph.

По мнению автора статьи Марка Бролина, на сегодня ни Вашингтон, ни Европа не желают существенно помогать Украине в войне против РФ для ее победы, поэтому реалии требуют альтернатив. В частности, как вариант, замораживание, которое сохраняет юридические претензии Украины, одновременно дает время, необходимое Киеву, чтобы превзойти Москву и конкурировать с ней.

"Назовите это "корейским" замораживанием с "немецким" эндшпилем — паузой, которая отвергает де-юре признание украденной территории, закрепляет надежные гарантии безопасности сейчас и инвестирует в способность Украины в конце концов отменить оккупацию. Это было бы не капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени", — пишет Марк Бролин.

Аналитик добавляет, что такое решение мрачное, но добавляет перспектив, поскольку экономика РФ в нестабильном состоянии, в частности, из-за санкций, военный потенциал слабоват, а процентные ставки и инфляция "пахнут банановой республикой из-за плохого управления".

Также, автор считает, что негативно влияет на ситуацию внутренняя политика США, поскольку Белый дом считает войну в Украине проблемой Европы, а "медведь" серьезно изъеденный молью".

В то же время положительным моментом является то, что "Европа просыпается", поскольку перестает быть энергозависимой от России, вооружается и увеличивает разрыв в ВВП на душу населения со своим "бывшим угнетателем".

Марк Бролин считает, что управляемая заморозка не будет отказом от принципов, если она сопровождается железными, проверенными условиями.

Принципы управляемой заморозки:

никакого юридического признания территориальных изменений;

многоуровневые гарантии безопасности для Украины, включая ПВО, боеприпасы, ротационное обучение;

автоматические, обратные санкции, срабатывающие за любое существенное нарушение со стороны России;

инвестиционная программа для ускорения сокращения разрыва в уровне жизни между свободными и оккупированными зонами.

"Эти составляющие превратили бы паузу из дипломатического застоя в очередное соревнование систем. Марш, который может завершиться, спустя годы, а не десятилетия, воссоединенной Украиной, которая к тому времени превзошла оккупанта так же как Западная Германия опередила Восточную Германию", — пишет Марк Бролин.

Указывается, что Дональд Трамп теперь имеет шанс сохранить лицо, продвигая описанный подход и четко дать России понять, что она не получит никаких уступок, кроме временного, непризнанного контроля над территорией, которую она украла.

Завершение войны — детали

Напомним, что 17 августа сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выдвинул предложение взять полный контроль над Донбассом и заморозить линию фронта в других регионах в обмен на прекращение войны против Украины. Президент США Дональд Трамп, по данным СМИ, выразил поддержку такой договоренности.

Также Фокус писал, что РФ готова "заморозить" фронт на юге и вернуть часть территорий в Сумской и Харьковской областях, но требует от Украины отказа от вступления в НАТО, официального статуса русского языка, вывода войск с Донбасса и признания Крыма российским.