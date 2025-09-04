Обміняти території на мир: які варіанти замороження війни в Україні бачить Захід

Заморожування війни — непопулярне рішення, але воно додає перспектив, оскільки економіка РФ у нестабільному стані, військовий потенціал заслабкий, а відсоткові ставки та інфляція "тхнуть банановою республікою через погане управління", пише журналіст Марк Бролін.

Україні було б краще обміняти території на мир, а тимчасове заморожування конфлікту покращило б шанси Києва повернути свої землі пізніше. Про це пише західне видання The Telegraph.

На думку автора статті Марка Броліна, на сьогодні ні Вашингтон, ні Європа не бажають суттєво допомагати Україні у війні проти РФ для її перемоги, тож реалії вимагають альтернатив. Зокрема, як варіант, заморожування, яке зберігає юридичні претензії України, водночас дає час, необхідний Києву, щоб перевершити Москву та конкурувати з нею.

"Назвіть це "корейським" заморожуванням з "німецьким" ендшпілем — паузою, яка відкидає де-юре визнання вкраденої території, закріплює надійні гарантії безпеки зараз та інвестує у здатність України зрештою скасувати окупацію. Це було б не капітуляцією, а стратегічним виграшем часу", — пише Марк Бролін.

Аналітик додає, що таке рішення похмуре, але додає перспектив, оскільки економіка РФ у нестабільному стані, зокрема, через санкції, військовий потенціал заслабкий, а відсоткові ставки та інфляція "тхнуть банановою республікою через погане управління".

Також автор вважає, що негативно впливає на ситуацію внутрішня політика США, оскільки Білий дім вважає війну в Україні проблемою Європи, а "ведмідь" серйозно поїдений міллю".

Водночас позитивним моментом є те, що "Європа прокидається", оскільки перестає бути енергозалежною від Росії, озброюється і збільшує розрив у ВВП на душу населення зі своїм "колишнім гнобителем".

Марк Бролін вважає, що кероване заморожування не буде відмовою від принципів, якщо воно супроводжується залізними, перевіреними умовами.

Принципи керованого замороження:

жодного юридичного визнання територіальних змін;

багаторівневі гарантії безпеки для України, включно з ППО, боєприпасами, ротаційним навчанням;

автоматичні, зворотні санкції, що спрацьовують за будь-яке суттєве порушення з боку Росії;

інвестиційна програма для прискорення скорочення розриву в рівні життя між вільними та окупованими зонами.

"Ці складові перетворили б паузу з дипломатичного застою на чергове змагання систем. Марш, який може завершитися, через роки, а не десятиліття, возз'єднаною Україною, яка на той час перевершила окупанта так само як Західна Німеччина випередила Східну Німеччину", — пише Марк Бролін.

Вказується, що Дональд Трамп тепер має шанс зберегти обличчя, просуваючи описаний підхід і чітко дати Росії зрозуміти, що вона не отримає жодних поступок, окрім тимчасового, невизнаного контролю над територією, яку вона вкрала.

Завершення війни — деталі

Нагадаємо, що 17 серпня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін висунув пропозицію взяти повний контроль над Донбасом і заморозити лінію фронту в інших регіонах в обмін на припинення війни проти України. Президент США Дональд Трамп, за даними ЗМІ, висловив підтримку такій домовленості.

Також Фокус писав, що РФ готова "заморозити" фронт на півдні та повернути частину територій у Сумській і Харківській областях, але вимагає від України відмови від вступу до НАТО, офіційного статусу російської мови, виведення військ з Донбасу та визнання Криму російським.