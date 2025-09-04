Отбросило на сотню метров: какие объекты ФСБ РФ в Крыму взорвали "Фламинго", — аналитики (фото)

В результате атаки по военному объекту в оккупированном Крыму удалось повредить шесть российских патрульных катеров на воздушной подушке, один военнослужащий погиб. Одно из судов отлетело на сотни метров.

Украинские ракеты "Фламинго", которыми Силы обороны Украины, вероятно, атаковали заставу ФСБ России в оккупированном Крыму долетели до цели. К такому выводу пришли OSINT-аналитики Exilenova+.

Они проанализировали спутниковые снимки и обнаружили, что все три ракеты, которые были использованы для атаки, попали в запрограммированном месте.

"Похоже, до цели долетели все три ракеты. Одна попала в здание. Вторая оставила кратер неподалеку от катеров, которые вероятно были повреждены ударной волной. Третья упала в нескольких сотнях метров от объекта — вероятно, она была подбита", — предположили аналитики.

Взрывы в Крыму — фото попаданий "Фламинго" в Армянске

OSINTеры отметили, что вопрос точности использованных ракет остается ключевым.

По информации российского издания Astra, в результате атаки были повреждены 6 патрульных катеров на воздушной подушке, один военнослужащий погиб.

"Сейчас есть визуальное подтверждение повреждения четырех катеров: трех, вероятно, проекта А25 ("Парус", "Сиверко-25") и одного "Хивус-10" (проект А-8)", — проинформировало медиа.

На территории заставы зафиксированы попадания Силы обороны повредили катера ФСБ

Ракета "Фламинго" — детали атаки на объект в Крыму

Удар по заставе ФСБ РФ был нанесен утром 30 августа 2025 года. По информации источников украинского издания "Милитарный", Силы обороны использовали новые ракеты "Фламинго".

В результате атаки Сил обороны на здание ФСБ России в оккупированном Крыму зафиксированы повреждения и осталась гигантская воронка. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовал Telegram-канал Exilenova+.