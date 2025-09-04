Воронка после "Фламинго": спутник показал последствия вероятного удара ВСУ по Крыму (фото)

На спутниковых снимках местности во временно оккупированном Крыму видно по меньшей мере два поражения, вероятно, ракетами "Фламинго". Одно — в здание военного объекта Российской Федерации, другое — в грунт рядом.

Related video

В результате атаки Сил обороны на здание ФСБ России в оккупированном Крыму зафиксированы повреждения и осталась гигантская воронка. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовал Telegram-канал Exilenova+.

Аналитики указали, что на снимках зафиксирован объект ФСБ в Армянске. На спутниковых снимках видно по меньшей мере 2 поражения. Одно — в здание, другое в грунт рядом.

"Вероятно, результат работы ракеты "Фламинго" по цели в Армянске, Крым. Время совпадает с постом Ванька [телеграм-канал "Николаевский Ванек — ред.] и обнародованным видео, которое заявлено как боевая работа", — говорится в сообщении.

Спутниковые снимки последствий атаки в Армянске

Взрывы в Крыму — удар по заставе ФСБ РФ

Удар по заставе ФСБ был нанесен утром 30 августа 2025 года. По информации источников "Милитарного", применены были именно "Фламинго", а не ракеты "Нептун", о которых изначально писали некоторые СМИ.

Видео массированного залпа, осуществленного с украинского побережья на рассвете, обнародовали в телеграмм-канале "Николаевский Ванек". Под удар попали шесть катеров ФСБ на воздушных подушках. Также сообщалось о гибели одного военнослужащего.

Генштаб ВСУ пока официально не подтвердил применение ракет "Фламинго" по военным объектам РФ в Армянске в Крыму.

Ракета "Фламинго": что известно

О производстве Украиной крылатой ракеты "Фламинго" стало известно 17 августа 2025 года, когда фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий обнародовал ее первые снимки.

Впоследствии на портале Defense Express рассказали, что ракета "Фламинго" напоминает FP-5 вооруженной компании Milanion Group из ОАЭ. Она отличается от современных аналогов, поскольку она в четыре раза тяжелее ракеты Tomagawk и летит в два раза дальше. Стоимость ракеты составляет менее €1 млн (около 46 млн грн). Текущие темпы производства — одна ракета в сутки, однако ожидается наращивание выпуска.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что крылатая ракета "Фламинго" украинского производства с дальностью полета 3 000 км успешно прошла испытания.