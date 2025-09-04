Вирва після "Фламінго": супутник показав наслідки ймовірного удару ЗСУ по Криму (фото)

На супутникових знімках місцевості у тимчасово окупованому Криму видно щонайменше два ураження, ймовірно, ракетами "Фламінго". Одне — в будівлю військового об'єкту Російської Федерації, інше — в ґрунт поруч.

Related video

Внаслідок атаки Сил оборони на будівлю ФСБ Росії в окупованому Криму зафіксовані пошкодження і лишилася гігантська вирва. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднив Telegram-канал Exilenova+.

Аналітики вказали, що на знімках зафіксовано об’єкт ФСБ в Армянську. На супутникових знімках видно щонайменше 2 ураження. Одне — в будівлю, інше — в ґрунт поруч.

"Ймовірно, результат роботи ракети "Фламінго" по цілі в Армянську, Крим. Час збігається з постом Ванька [телеграм-канал "Николаевский Ванек — ред.] та оприлюдненим відео, яке заявлено як бойова робота", — йдеться в повідомленні.

Супутникові знімки наслідків атаки в Армянську

Вибухи в Криму — удар по заставі ФСБ РФ

Удар по заставі ФСБ було завдано вранці 30 серпня 2025 року. За інформацією джерел "Мілітарного", застосовані були саме "Фламінго", а не ракети "Нептун", про які спочатку писали деякі ЗМІ.

Відео масованого залпу, здійсненого з українського узбережжя на світанку, оприлюднили у телеграм-каналі "Николаевский Ваньок". Під удар потрапили шість катерів ФСБ на повітряних подушках. Також повідомлялося про загибель одного військовослужбовця.

Генштаб ЗСУ поки офіційно не підтвердив застосування ракет "Фламінго" по військових об'єктах РФ у Армянську в Криму.

Ракета "Фламінго": що відомо

Про виробництво Україною крилатої ракети "Фламінго" стало відомо 17 серпня 2025 року, коли фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький оприлюднив її перші знімки.

Згодом на порталі Defense Express розповіли, що ракета "Фламінго" нагадує FP-5 збройної компанії Milanion Group з ОАЕ. Вона відрізняється від сучасних аналогів, оскільки вона у чотири рази важча за ракету Tomagawk і летить удвічі далі. Вартість ракети становить менше ніж €1 млн (приблизно 46 млн грн). Поточні темпи виробництва — одна ракета на добу, проте очікується нарощування випуску.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив журналістам, що крилата ракета "Фламінго" українського виробництва з дальністю польоту 3 000 км успішно пройшла випробування.