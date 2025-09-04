Відкинуло на сотню метрів: які об'єкти ФСБ РФ в Криму підірвали "Фламінго", — аналітики (фото)

Внаслідок атаки по військовому об'єкту в окупованому Криму вдалось пошкодити шість російських патрульних катерів на повітряній подушці, один військовослужбовець загинув. Одне з суден відлетіло на сотні метрів.

Українські ракети "Фламінго", якими Сили оборони України, ймовірно, атакували заставу ФСБ Росії в окупованому Криму долетіли до цілі. Такого висновку дійшли OSINT-аналітики Exilenova+.

Вони проаналізували супутникові знімки і виявили, що всі три ракети, які були використані для атаки, влучили в запрограмованому місці.

"Схоже, до цілі долетіли всі три ракети. Одна влучила в будівлю. Друга залишила кратер неподалік катерів, які ймовірно були пошкоджені ударною хвилею. Третя впала за кількасот метрів від об’єкта — ймовірно, її було підбито", — припустили аналітики.

Вибухи в Криму - фото влучань "Фламінго" у Армянську

OSINTери зауважили, що питання точності використаних ракет залишається ключовим.

За інформацією російського видання Astra, внаслідок атаки було пошкоджено 6 патрульних катерів на повітряній подушці, один військовослужбовець загинув.

"Наразі є візуальне підтвердження пошкодження чотирьох катерів: трьох, ймовірно, проєкту А25 ("Парус", "Сиверко-25") та одного "Хивус-10" (проєкт А-8)", — проінформувало медіа.

На території застави зафіксовані влучання Сили оборони пошкодили катери ФСБ

Ракета "Фламінго" — деталі атаки на об'єкт в Криму

Удар по заставі ФСБ РФ було завдано вранці 30 серпня 2025 року. За інформацією джерел українського видання "Мілітарний", Сили оборони використали нові ракети "Фламінго".

Внаслідок атаки Сил оборони на будівлю ФСБ Росії в окупованому Криму зафіксовані пошкодження і лишилася гігантська вирва. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднив Telegram-канал Exilenova+.