Зеленский готов был сменить командование ВСУ, но никто не называл никаких имен, — Чмут

Основатель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал о сложностях реформирования украинской армии. Он также описал, как происходят кадровые обсуждения на самом высоком уровне.

О проблемах с обновлением Вооруженных сил и кадровыми решениями Тарас Чмут говорил в интервью YouTube-каналу PRESSING. По его словам, в обществе часто не понимают, почему изменения в армии происходят медленно.

Чмут подчеркнул, что ожидания мгновенных результатов от военных реформ являются нереалистичными.

"Люди думают, что президент так — взял, сказал: реформируйте армию, и завтра армия — ага, так точно, и реформировалась. Все головой покачали и пошли делать, как вчера делали и позавчера делали", — отметил он.

Отдельно он обратил внимание на кадровые трудности, с которыми сталкивается руководство государства.

"Некого ставить. Есть должности, которые годами просятся на смену, президент годами их хочет изменить, с разными кандидатами проводили... И все они хуже того, что есть сейчас", — отметил Чмут.

Он рассказал, что неоднократно присутствовал на встречах, где обсуждались кадровые вопросы. По его словам, президент во время этих дискуссий открыто спрашивал о кандидатурах.

"Я был на многих встречах (с Зеленским — ред.) где, когда поднимались кадровые вопросы, первое что звучало от него: да скажите кого, я назначу. И нет фамилии. Нам надо менять кого-то, ну может там что-то кого-то куда-то, да фамилию можете сказать", — поделился основатель фонда.

Чмут подчеркнул, что часто дискуссии заканчивались без конкретики.

"Но не было фамилий, кого. И все такие: "Нам надо менять кого-то!". Он говорит: "Окей, на кого?". И все: "Ну, может там... что-то... кого-то... куда-то...". Он: "Да фамилию можете сказать?""", — добавил он.

По словам Чмута, проблема реформ и кадровых изменений в армии указывает не на отсутствие желания у руководства, а на системные сложности и отсутствие готовых кандидатур. Ожидать мгновенного обновления армии по одной команде невозможно, и реальные изменения требуют времени и стратегического подхода.

