Зеленський готовий був змінити командування ЗСУ, але ніхто не називав жодних імен, — Чмут

Засновник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів про складнощі реформування української армії. Він також описав, як відбуваються кадрові обговорення на найвищому рівні.

Про проблеми з оновленням Збройних сил та кадровими рішеннями Тарас Чмут говорив в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING. За його словами, у суспільстві часто не розуміють, чому зміни в армії відбуваються повільно.

Чмут підкреслив, що очікування миттєвих результатів від військових реформ є нереалістичними.

"Люди думають, що президент так – взяв, сказав: реформуйте армію, і завтра армія – ага, так точно, і реформувалась. Всі головою покивали та пішли робить, як вчора робили й позавчора робили", – зауважив він.

Окремо він звернув увагу на кадрові труднощі, з якими стикається керівництво держави.

"Нема кого ставити. Є посади, які роками просяться на зміну, президент роками їх хоче змінити, з різними кандидатами проводили… І всі вони гірші від того що є наразі", – зазначив Чмут.

Він розповів, що неодноразово був присутній на зустрічах, де обговорювалися кадрові питання. За його словами, президент під час цих дискусій відкрито запитував про кандидатури.

"Я був на багатьох зустрічах (з Зеленським – ред.) де, коли піднімалися кадрові питання, перше що звучало від нього: так скажіть кого, я призначу. І нема прізвища. Нам треба міняти когось, ну може там щось когось кудись, та прізвище можете сказати", – поділився засновник фонду.

Чмут підкреслив, що часто дискусії закінчувалися без конкретики.

"Але не було прізвищ, кого. І всі такі: "Нам треба міняти когось!". Він каже: "Окей, на кого?". І всі: "Ну, може там… щось… когось… кудись…". Він: "Та прізвище можете сказати?"", – додав він.

За словами Чмута, проблема реформ і кадрових змін в армії не вказує на брак бажання у керівництва, а на системні складнощі та відсутність готових кандидатур. Очікувати миттєвого оновлення армії за однією командою неможливо, і реальні зміни потребують часу та стратегічного підходу.

