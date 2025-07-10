"За правду відправляють штурмувати посадки": Тарас Чмут назвав ключову проблему ЗСУ (відео)

Український волонтер, голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що в українському війську шириться необ'єктивна інформація про ситуацію на фронті, а за правду командирів можуть покарати.

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Волонтер зазначив в інтерв'ю "Українській правді", що вважає страх говорити правду однією з ключових проблем в Збройних силах України. За його словами, за розкриття реального стану українських позицій командирам може загрожувати суворе покарання.

Тарас Чмут заявив про необ'єктивність інформації щодо ситуації на полі бою. На відео з 25:54.

"За правду знімають з посад, переводять у резервні батальйони, "обнуляють" кар'єру, відправляють штурмувати посадку, відкривають кримінальні справи і так далі. Тому почасти командирам простіше місяцями казати, що ці позиції наші, а вони вже давно не наші. Туди заходять якісь черговий підрозділ, який думає, що він іде на свої позиції, а він уже давно в тилу противника. Його там знищують, і ми на рівному місці маємо дурні втрати", — розповів Тарас Чмут.

Також голова фонду "Повернись живим" вказав на проблеми в управлінні українськими підрозділами. За його словами, до бригад, розрахованих на 2-5 тисяч людей, додають придані підрозділи з Національної гвардії, Національної поліції, територіальної оборони, Повітряних сил, окремих стрілецьких батальйонів тощо. Цими додатковими підрозділами розміром від батальйону на 100 людей до великого взводу "затикають дірки", і це створює хаос в управлінні, розповів Тарас Чмут.

"Плюс постійні втрати, постійна зміна позицій, постійні безглузді накази відновити втрачені позиції до стількох-то годин призводять до того, що почасти ми втрачаємо людей не через стратегічне мистецтво ворога, а через недолугість свого управління", — сказав волонтер.

Він додав, що перехід ЗСУ на корпусну систему є правильним рішенням, однак небагато з новостворених корпусів можуть виконувати бойові задачі через брак людей і ресурсів.

На момент публікації матеріалу пресслужба Сухопутних військ ЗСУ не коментувала заяву Чмута.

Нагадаємо, журналісти The New York Times в матеріалі від 7 липня розповідали, що ЗСУ зіштовхнулися з проблемами під час оборони Костянтинівки в Донецькі області. Українські позиції атакують ворожі FPV-дрони, і окупанти беруть місто в "кліщі".

У травні Тарас Чмут запропонував заборонити TikTok і Telegram в Україні, оскільки вони заважають мобілізаційному процесу через діяльність проросійських блогерів і лідерів думок.