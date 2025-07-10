"За правду отправляют штурмовать посадки": Тарас Чмут назвал ключевую проблему ВСУ (видео)

Украинский волонтер, глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что в украинской армии распространяется необъективная информация о ситуации на фронте, а за правду командиров могут наказать.

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Волонтер отметил в интервью "Украинской правде", что считает страх говорить правду одной из ключевых проблем в Вооруженных силах Украины. По его словам, за раскрытие реального состояния украинских позиций командирам может грозить суровое наказание.

Тарас Чмут заявил о необъективности информации о ситуации на поле боя. На видео с 25:54.

"За правду снимают с должностей, переводят в резервные батальоны, "обнуляют" карьеру, отправляют штурмовать посадку, открывают уголовные дела и так далее. Поэтому отчасти командирам проще месяцами говорить, что эти позиции наши, а они уже давно не наши. Туда заходят какие-то дежурное подразделение, которое думает, что оно идет на свои позиции, а оно уже давно в тылу противника. Его там уничтожают, и мы на ровном месте имеем глупые потери", — рассказал Тарас Чмут.

Также глава фонда "Вернись живым" указал на проблемы в управлении украинскими подразделениями. По его словам, к бригадам, рассчитанным на 2-5 тысяч человек, добавляют приданные подразделения из Национальной гвардии, Национальной полиции, территориальной обороны, Воздушных сил, отдельных стрелковых батальонов и тому подобное. Этими дополнительными подразделениями размером от батальона на 100 человек до большого взвода "затыкают дыры", и это создает хаос в управлении, рассказал Тарас Чмут.

"Плюс постоянные потери, постоянная смена позиций, постоянные бессмысленные приказы восстановить утраченные позиции до стольких-то часов приводят к тому, что отчасти мы теряем людей не из-за стратегического искусства врага, а из-за нелепости своего управления", — сказал волонтер.

Он добавил, что переход ВСУ на корпусную систему является правильным решением, однако немногие из вновь созданных корпусов могут выполнять боевые задачи из-за нехватки людей и ресурсов.

На момент публикации материала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ не комментировала заявление Чмута.

Напомним, журналисты The New York Times в материале от 7 июля рассказывали, что ВСУ столкнулись с проблемами во время обороны Константиновки в Донецки области. Украинские позиции атакуют вражеские FPV-дроны, и оккупанты берут город в "клещи".

В мае Тарас Чмут предложил запретить TikTok и Telegram в Украине, поскольку они мешают мобилизационному процессу из-за деятельности пророссийских блогеров и лидеров мнений.