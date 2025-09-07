В Украине живут почти 640 тыс. военных пенсионеров: почему молодежь служит в ВСУ вместо них

Огромный и скрытый мобрезерв в Украине вызывает вопросы в обществе. Военные пенсионеры с опытом службы в ВСУ, МВД, СБУ, Нацгвардии, полиции и других силовых структурах отсиживаются дома во время большой войны.

Большинство из них работают на "гражданке" или сидят по домам без работы, выяснили журналисты издания "Телеграф".

Часть пенсионеров ушли в отставку не из-за потери боеспособности, а по выслуге лет или из-за реформы, как это произошло с тысячами милиционерами после создания Национальной полиции.

Официально все они на пенсии, но на самом деле — работоспособные и физически активные. Такое положение дел во время войны вызывает множество вопросов, уточняет издание.

Около 636 тысяч военных пенсионеров при выходе на отдых были в возрасте 51 год. Среди них 145 тысяч — мужчины призывного возраста, которые вроде бы не работают, не проходят военную службу и не имеют инвалидности.

Журналисты обратились в Пенсионный фонд Украины и выяснили, что фактические цифры несколько иные. По состоянию на июнь 2025 года пенсии за выслугу лет получали 160 859 человек возрастом 45 — 60 лет.

Из этого количества 47 091 человек работают не в военной сфере, а 98 120 — безработные. Еще 15 544 человека продолжают военную службу, 104 человека — это наемные работники, мобилизованные или добровольцы.

Выяснилось, что средний возраст выхода на пенсию у военных пенсионеров — 44 года. В ПФУ говорят, что статистика включает лишь пенсий за выслугу лет. Спецучета лиц с инвалидностью фонд не ведет.

Неизвестно, могут ли указанные военные пенсионеры служить в ВСУ и где они сейчас находятся: в Украине или других странах.

Минобороны также добавило, что выход на пенсию не значит освобождение от призыва в армию. Предельный возраст пребывания в запасе — 60 лет для рядового и офицерского состава и 65 лет для высшего офицерского состава, включая генералов.

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет определения, что основанием не призыва на военную службу является наличие пенсии, сказано в ответе на запрос.

Получается, что почти все военные пенсионеры — это действующий мобилизационный ресурс наравне с другими гражданами Украины.

Верховная Рада 16 июля 2025 года изменила Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" в части заключения контракта с ВСУ теми, кто достиг предельного возраста пребывания на службе.

Командир воинской части дает письменное согласие на службу лица от 60 лет, а военно-врачебная комиссия подтверждает его пригодность.

Здоровье не позволяет: что военные пенсионеры думают о службе в ВСУ?

Журналисты поговорили с военным пенсионером, который рассказал, как ему живется после завершения службы и как призывают бывших военных. Далеко не все служившие ранее сразу могут принести пользу армии

Некоторые из них могут участвовать в марш-бросках и выдерживать боевые нагрузки, а у кто-то имеется ряд хронических болезней. Многие повторно проходят военно-врачебную комиссию, которая может признать их непригодными, объяснил мужчина.

По его словам, мужчин за 50 лет призывают нечасто. Неофициально военкомы делают ставку на более выносливых солдат. Важна также имеющаяся специализация: сигналисты, инженеры, саперы, разведчики и связисты в разы ценнее работников тыловых службах.

"На такие должности всегда есть очередь претендентов, а боевые позиции фактически не закрываются", — замечает собеседник.

Пенсионный фонд учитывает до 145 тысяч военных пенсионеров. Они не служат и не работают в военных структурах, но в ТЦК их почему-то не вызывают. Какой процент военных пенсионеров фактически призвали в ВСУ в 2022-2024 годах, Генштаб не ответил.

Адвокат Игорь Чудовский считает логичным, что именно военные пенсионеры обязаны первыми идти в ТЦК, так как они являются профессиональными военными. Они всю жизнь учились защищать страну и получали за это деньги.

"То, что некоторые сейчас избегают этой обязанности — вопрос моральный, а не юридический", — заключил он.

