В Україні живуть майже 640 тис. військових пенсіонерів: чому молодь служить у ЗСУ замість них

Величезний і прихований мобрезерв в Україні викликає питання в суспільстві. Військові пенсіонери з досвідом служби в ЗСУ, МВС, СБУ, Нацгвардії, поліції та інших силових структурах відсиджуються вдома під час великої війни.

Більшість із них працюють на "громадянці" або сидять по домівках без роботи, з'ясували журналісти видання "Телеграф".

Частина пенсіонерів пішли у відставку не через втрату боєздатності, а за вислугою років або через реформу, як це сталося з тисячами міліціонерів після створення Національної поліції.

Офіційно всі вони на пенсії, але насправді — працездатні та фізично активні. Такий стан справ під час війни викликає безліч запитань, уточнює видання.

Близько 636 тисяч військових пенсіонерів при виході на відпочинок були віком 51 рік. Серед них 145 тисяч — чоловіки призовного віку, які начебто не працюють, не проходять військову службу і не мають інвалідності.

Журналісти звернулися до Пенсійного фонду України і з'ясували, що фактичні цифри дещо інші. Станом на червень 2025 року пенсії за вислугу років отримували 160 859 осіб віком 45 — 60 років.

Із цієї кількості 47 091 особа працює не у військовій сфері, а 98 120 — безробітні. Ще 15 544 особи продовжують військову службу, 104 особи — це наймані працівники, мобілізовані або добровольці.

З'ясувалося, що середній вік виходу на пенсію у військових пенсіонерів — 44 роки. У ПФУ кажуть, що статистика включає лише пенсій за вислугу років. Спецобліку осіб з інвалідністю фонд не веде.

Невідомо, чи можуть зазначені військові пенсіонери служити в ЗСУ і де вони зараз перебувають: в Україні чи інших країнах.

Міноборони також додало, що вихід на пенсію не означає звільнення від призову в армію. Граничний вік перебування в запасі — 60 років для рядового та офіцерського складу і 65 років для вищого офіцерського складу, включно з генералами.

У статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" немає визначення, що підставою непризову на військову службу є наявність пенсії, сказано у відповіді на запит.

Виходить, що майже всі військові пенсіонери — це діючий мобілізаційний ресурс нарівні з іншими громадянами України.

Верховна Рада 16 липня 2025 року змінила Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" в частині укладення контракту із ЗСУ тими, хто досяг граничного віку перебування на службі.

Командир військової частини дає письмову згоду на службу особи від 60 років, а військово-лікарська комісія підтверджує її придатність.

Здоров'я не дозволяє: що військові пенсіонери думають про службу в ЗСУ?

Журналісти поговорили з військовим пенсіонером, який розповів, як йому живеться після завершення служби і як призивають колишніх військових. Далеко не всі, хто служив раніше, одразу можуть принести користь армії

Деякі з них можуть брати участь у марш-кидках і витримувати бойові навантаження, а хтось має низку хронічних хвороб. Багато хто повторно проходить військово-лікарську комісію, яка може визнати їх непридатними, пояснив чоловік.

За його словами, чоловіків за 50 років призивають нечасто. Неофіційно військкоми роблять ставку на більш витривалих солдатів. Важлива також наявна спеціалізація: сигналісти, інженери, сапери, розвідники та зв'язківці в рази цінніші за працівників тилових служб.

"На такі посади завжди є черга претендентів, а бойові позиції фактично не закриваються", — зауважує співрозмовник.

Пенсійний фонд обліковує до 145 тисяч військових пенсіонерів. Вони не служать і не працюють у військових структурах, але в ТЦК їх чомусь не викликають. Який відсоток військових пенсіонерів фактично призвали до ЗСУ у 2022-2024 роках, Генштаб не відповів.

Адвокат Ігор Чудовський вважає логічним, що саме військові пенсіонери зобов'язані першими йти в ТЦК, оскільки вони є професійними військовими. Вони все життя вчилися захищати країну і отримували за це гроші.

"Те, що деякі зараз уникають цього обов'язку — питання моральне, а не юридичне", — підсумував він.

