Перший, хто збив "Кинджал": стали відомі подробиці загибелі підполковника Дениса Сакуна

Майже через рік стали відомі подробиці загибелі підполковника Повітряних сил ЗСУ Дениса Сакуна. Трагедія сталася 20 грудня 2024 року в Києві, коли бойовий офіцер виконував завдання з відбиття масованого ракетного удару Росії.

Детальна інформація про загибель підполковника ЗСУ Дениса Сакуна була опублікована 6 вересня в мережі X на сторінці EMPR.media. У некролозі йшлося, що він був головним інженером підрозділу ППО, який уперше знищив російську гіперзвукову ракету Х-47М2 "Кинджал" за допомогою системи Patriot.

Історія подвигу Сакуна

Денис Сакун — кадровий український офіцер. Народився в Луганській області. З 2018 року жив в Ірпені під Києвом. Був демобілізований, потім працював у сфері IT.

З перших днів повномасштабної війни Денис добровільно приєднався до лав Повітряних Сил ЗСУ. Під його керівництвом також велася підготовка особового складу та обслуговування новітнього озброєння. На рахунку його підрозділу понад сто знищених повітряних цілей: балістичні, аеробалістичні та крилаті ракети, а також кілька літаків противника, зокрема Су-34.

20 грудня 2024 року під час російські війська завдали ракетного удару по столиці, внаслідок якого постраждав костел Святого Миколая. Сакун цього дня був у складі розрахунку системи ППО Patriot і виконував бойове завдання, керуючи знищенням ворожих ракет.

Комплекс під його командуванням збив кілька балістичних цілей. Одна з ракет упала недалеко від позиції розрахунку і спричинила пожежу. Підполковник особисто вжив заходів для локалізації загоряння і гасіння обладнання. Але в цей момент стався вибух боєголовки — офіцер дістав смертельні поранення і помер на місці.

За героїзм в армії підполковник за життя був нагороджений Орденом "За мужність" III ступеня, Нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ "Срібний хрест", Медаллю "Незламним героям російсько-української війни", Нагрудним знаком "За зразкову службу" та іншими нагородами.

Його ім'я назавжди залишиться пов'язане з першим знищенням "Кинджала" і посиленням української протиповітряної оборони.

Петиція про присвоєння звання Героя України

Зазначимо, що 15 серпня на сайті президента України з'явилася петиція із закликом присвоїти Денису Сакуну звання Героя України (посмертно). З ініціативою виступила родичка загиблого Яна Сакун.

"Його самовіддані дії врятували життя побратимів і зберегли техніку, дозволивши підрозділу надалі виконувати бойові завдання. Цей героїчний вчинок став символом честі, військової відданості та справжнього патріотизму", — йдеться в тексті.

На момент публікації петиція набрала 9 830 голосів із 25 000 необхідних для її розгляду.

Раніше повідомлялося, що на війні з РФ загинув 27-річний український військовослужбовець Родіон Пустовий. За життя він був кандидатом у майстри спорту з водного поло, любив гандбол, біг і танці. Також Родіон писав вірші.