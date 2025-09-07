Первый, кто сбил "Кинжал": стали известны подробности гибели подполковника Дениса Сакуна

Спустя почти год стали известны подробности гибели подполковника Воздушных сил ВСУ Дениса Сакуна. Трагедия произошла 20 декабря 2024 года в Киеве, когда боевой офицер выполнял задачу по отражению массированного ракетного удара России.

Детальная информация о гибели подполковника ВСУ Дениса Сакуна была опубликована 6 сентября в сети X на странице EMPR.media. В некрологе говорилось, что он был главным инженером подразделения ПВО, которое впервые уничтожило российскую гиперзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал" с помощью системы Patriot.

История подвига Сакуна

Денис Сакун — кадровый украинский офицер. Родился в Луганской области. С 2018 года жил в Ирпене под Киевом. Был демобилизован, затем работал в сфере IT.

С первых дней полномасштабной войны Денис добровольно присоединился к рядам Воздушных Сил ВСУ. Под его руководством также велась подготовка личного состава и обслуживание новейшего вооружения. На счету его подразделения более ста уничтоженных воздушных целей: баллистические, аэробаллистические и крылатые ракеты, а также несколько самолетов противника, в том числе Су-34.

20 декабря 2024 во время российские войска нанесли ракетный удар по столице, в результате которого пострадал костел Святого Николая. Сакун в этот день был в составе расчета системы ПВО Patriot и выполнял боевую задачу, руководя уничтожением вражеских ракет.

Комплекс под его командованием сбил несколько баллистических целей. Одна из ракет упала недалеко от позиции расчета и вызвала пожар. Подполковник лично предпринял меры для локализации возгорания и тушения оборудования. Но в этот момент произошел взрыв боеголовки — офицер получил смертельные ранения и скончался на месте.

За героизм в армии подполковник при жизни был награжден Орденом "За мужество" III степени, Нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Серебряный крест", Медалью "Несокрушимым героям российско-украинской войны", Нагрудным знаком "За образцовую службу" и другими наградами.

Его имя навсегда останется связано с первым уничтожением "Кинжала" и усилением украинской противовоздушной обороны.

Петиция о присвоении звания Героя Украины

Отметим, что 15 августа на сайте президента Украины появилась петиция с призывом присвоить Денису Сакуну звание Героя Украины (посмертно). С инициативой выступила родственница погибшего Яна Сакун.

"Его самоотверженные действия спасли жизнь собратьев и сохранили технику, позволив подразделению в дальнейшем выполнять боевые задания. Этот героический поступок стал символом чести, военной преданности и подлинного патриотизма", — говорится в тексте.

На момент публикации петиция набрала 9 830 голосов из 25 000 необходимых для ее рассмотрения.

Ранее сообщалось, что на войне с РФ погиб 27-летний украинский военнослужащий Родион Пустовой. При жизни он был кандидатом в мастера спорта по водному поло, любил гандбол, бег и танцы. Также Родион писал стихи.