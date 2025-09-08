ВС РФ продвинулись на севере Харьковщины и приближаются к областному центру, — ISW (карты)

Российская армия недавно осуществила продвижение на севере Харьковской области. По данным Института изучения войны, главной целью российских сил является оттеснение украинских войск от границы с Белгородской областью и приближение к Харькову в пределы досягаемости артиллерии.

По информации ISW, геолокационные материалы от 7 сентября свидетельствуют, что российские подразделения продвинулись к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу к северо-востоку от Харькова. В то же время российские милблогеры заявляют о движении оккупантов на 200 метров в лесном массиве возле Синельниково. 6–7 сентября армия РФ вела наступательные действия вблизи Волчанска и в направлении Синельниково, тогда как украинские войска осуществили контратаку в Волчанске.

Наступательные действия армии РФ на востоке и юге — что известно

На Купянском направлении, по оценкам аналитиков, 7 сентября российские войска продолжали наступление, но без продвижения. Обстрелы и атаки фиксировались вблизи Каменки, Нововасильевки, Мирового и самого Купянска. Похожая ситуация наблюдалась и на Боровском направлении, где атаки продолжались в районах Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Лозовой и Зеленого Гая, однако успехов враг не достиг.

Также ISW сообщает о боях на Лиманском направлении. Несмотря на активные атаки возле Серебрянского леса и ряда населенных пунктов, подтвержденного прогресса российские силы не имели. По данным милблогеров, украинская армия осуществляла контрудары в районе Дерилово и Новоселовки.

На Северском отрезке фронта российские войска атаковали вокруг Северска, в частности возле Дроновки, Серебрянки, Выемки и Федоровки. Начальник военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что россияне активно применяют FPV-дроны для ударов по трассе E40 Славянск-Изюм. В связи с этим движение гражданских на участке дороги было ограничено.

Бои шли и на направлениях Константиновки, Доброполья и Покровска. Украинские войска достигли определенного продвижения, в частности освободили ряд населенных пунктов в районе Доброполья. Зато, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, на Покровском направлении в августе украинские силы вернули около 26 кв. км территории, тогда как россияне смогли захватить лишь около 5 кв. км.

В Запорожской области 7 сентября российские войска также проводили наступательные операции, однако без подтвержденных результатов. Милблогеры сообщали о частичных продвижениях возле Степногорска, Приморского и Новоданиловки, однако подтверждений этим данным нет.

На Херсонском направлении боевой активности не наблюдалось, но российские силы возобновили артиллерийские удары по энергетической инфраструктуре в областном центре.

В утренней сводке от 8 сентября Генштаб ВСУ прокомментировал ситуацию вблизи Волчанска. По данным командования, в течение суток на этом направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки. Отдельно Генштаб ВСУ не комментировал возможное продвижение ВС РФ возле Волчанска.

Также Фокус писал, что по итогам Александра Сырского, август 2025 года был месяцем больших испытаний для армии, но и значительных достижений. По его словам, несмотря на кратное превосходство России в силах и средствах, ВСУ удалось сорвать планы противника и стабилизировать обстановку на ряде ключевых направлений.

