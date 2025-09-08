ВСУ в августе сорвали планы РФ по окружению и вернули 58 кв. км территорий, — Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский подвел итоги августа 2025 года, назвав его месяцем больших испытаний для армии, но и значительных достижений. По его словам, несмотря на кратное превосходство России в силах и средствах, украинским войскам удалось сорвать планы противника и стабилизировать обстановку на ряде ключевых направлений.

Россия в августе рассчитывала достичь стратегического преимущества, пишет Сырский, осуществить окружение украинских войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации, а также активизировать наступление на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Однако эти замыслы не были реализованы. По словам главкома ВСУ, российские силы были вынуждены отложить продвижение на Запорожье и перебросить подразделения морской пехоты в Донецкую область. В итоге месяц, на который российское командование возлагало большие надежды, стал для него временем "сравнительно наименьших территориальных завоеваний за последнее время".

Сырский сообщил, что украинская армия успешно удерживала позиции и в ряде случаев восстановила утраченные территории:

Добропольское направление: россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км;

Покровское направление: противник продвинулся на 5 кв. км, Украина вернула 26 кв. км;

Гуляйпольское и Приднепровское направления: территориальных потерь не допущено;

Северо-Слобожанское направление: дополнительно отбито 4 кв. км.

В целом в течение августа украинские силы восстановили контроль над 58 кв. км территории, освободив ряд населенных пунктов, подчеркнул главком.

Тактика противоборствующих сторон

Россия продолжала применять тактику "ползучего" наступления малыми пехотными группами, избегая прямых боестолкновений. В ответ украинские войска действовали в формате активной обороны — сдерживали противника, прикрывали города от ударов ракет и дронов, а также наносили удары по глубине российской территории.

По словам главкома, только за август украинские дроны поразили более 67 тысяч объектов противника, а эффективность программы Middle Strike выросла на 25%. Кроме того, средствами Deep Strike было поражено 60 целей в России, включая предприятия ВПК, объекты транспортной инфраструктуры, производства топлива и вооружений.

Реформы в ВСУ и потери противника

Сырский подчеркнул, что август стал также месяцем организационных преобразований в ВСУ. Армия завершает переход на корпусную систему управления, что позволяет армейским корпусам получать полномочия, войска и полосы ответственности. Эта реформа, по словам главкома, уже дает положительный эффект в управлении и повышает эффективность боевых действий.

Главнокомандующий заявил, что только в августе потери российских войск составили 28 790 человек убитыми и ранеными. С начала 2025 года эта цифра достигла 297 350 военнослужащих.

"Впереди у нас еще много работы, но мы защищаем свою землю, и курс мы держим правильный: на истощение противника, на его уничтожение, на необходимые Украине результаты", — подытожил главком.

Напомним, по мнению майора запаса Алексея Гетьмана, противник планирует активизировать наступательные действия с применением тяжелой техники, чтобы прорвать украинскую линию обороны на глубину до 10–15 километров. Главные направления удара — Покровское, Купянское и Запорожское.