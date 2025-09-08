ЗСУ в серпні зірвали плани РФ щодо оточення і повернули 58 кв. км територій, — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський підбив підсумки серпня 2025 року, назвавши його місяцем великих випробувань для армії, але й значних досягнень. За його словами, незважаючи на кратну перевагу Росії в силах і засобах, українським військам удалося зірвати плани супротивника і стабілізувати обстановку на низці ключових напрямків.

Росія в серпні розраховувала досягти стратегічної переваги, пише Сирський, здійснити оточення українських військ у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, а також активізувати наступ на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Однак ці задуми не були реалізовані. За словами головкома ЗСУ, російські сили були змушені відкласти просування на Запоріжжя і перекинути підрозділи морської піхоти в Донецьку область. У підсумку місяць, на який російське командування покладало великі надії, став для нього часом "порівняно найменших територіальних завоювань за останній час".

Сирський повідомив, що українська армія успішно утримувала позиції і в низці випадків відновила втрачені території:

Добропільський напрямок: росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км;

Покровський напрямок: противник просунувся на 5 кв. км, Україна повернула 26 кв. км;

Гуляйпільський і Придніпровський напрямки: територіальних втрат не допущено;

Північно-Слобожанський напрямок: додатково відбито 4 кв. км.

Загалом протягом серпня українські сили відновили контроль над 58 кв. км території, звільнивши низку населених пунктів, підкреслив головком.

Тактика протиборчих сторін

Росія продовжувала застосовувати тактику "повзучого" наступу малими піхотними групами, уникаючи прямих бойових зіткнень. У відповідь українські війська діяли у форматі активної оборони — стримували противника, прикривали міста від ударів ракет і дронів, а також завдавали ударів по глибині російської території.

За словами головкома, тільки за серпень українські дрони уразили понад 67 тисяч об'єктів противника, а ефективність програми Middle Strike зросла на 25%. Крім того, засобами Deep Strike було уражено 60 цілей у Росії, включно з підприємствами ВПК, об'єктами транспортної інфраструктури, виробництвом палива та озброєнь.

Реформи в ЗСУ і втрати противника

Сирський підкреслив, що серпень став також місяцем організаційних перетворень у ЗСУ. Армія завершує перехід на корпусну систему управління, що дає змогу армійським корпусам отримувати повноваження, війська і смуги відповідальності. Ця реформа, за словами головкома, вже дає позитивний ефект в управлінні та підвищує ефективність бойових дій.

Головнокомандувач заявив, що тільки в серпні втрати російських військ становили 28 790 осіб убитими та пораненими. З початку 2025 року ця цифра сягнула 297 350 військовослужбовців.

"Попереду в нас ще багато роботи, але ми захищаємо свою землю, і курс ми тримаємо правильний: на виснаження противника, на його знищення, на необхідні Україні результати", — підсумував головком.

Нагадаємо, на думку майора запасу Олексія Гетьмана, противник планує активізувати наступальні дії із застосуванням важкої техніки, щоб прорвати українську лінію оборони на глибину до 10–15 кілометрів. Головні напрямки удару — Покровський, Куп'янський та Запорізький.