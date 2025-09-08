ЗС РФ просунулися на півночі Харківщини та наближаються до обласного центру, — ISW (карти)

Російська армія нещодавно здійснила просування на півночі Харківської області. За даними Інституту вивчення війни, головною метою російських сил є відтіснення українських військ від кордону з Бєлгородською областю та наближення до Харкова в межі досяжності артилерії.

За інформацією ISW, геолокаційні матеріали від 7 вересня свідчать, що російські підрозділи просунулися до Вовчанського нафтоекстракційного заводу на північний схід від Харкова. Водночас російські мілблогери заявляють про рух окупантів на 200 метрів у лісовому масиві біля Синельникового. 6–7 вересня армія РФ вела наступальні дії поблизу Вовчанська та в напрямку Синельникового, тоді як українські війська здійснили контратаку у Вовчанську.

Наступальні дії армії РФ на сході та півдні – що відомо

На Куп’янському напрямку, за оцінками аналітиків, 7 вересня російські війська продовжували наступ, але без просування. Обстріли та атаки фіксувалися поблизу Кам’янки, Нововасилівки, Мирового та самого Куп’янська. Схожа ситуація спостерігалася і на Боровському напрямку, де атаки тривали в районах Новоплатонівки, Нової Кругляківки, Лозової та Зеленого Гаю, однак успіхів ворог не досяг.

Також ISW повідомляє про бої на Лиманському напрямку. Попри активні атаки біля Серебрянського лісу та низки населених пунктів, підтвердженого прогресу російські сили не мали. За даними мілблогерів, українська армія здійснювала контрудари в районі Дерилового та Новоселівки.

На Сіверському відрізку фронту російські війська атакували навколо Сіверська, зокрема біля Дронівки, Серебрянки, Виїмки та Федорівки. Начальник військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях повідомив, що росіяни активно застосовують FPV-дрони для ударів по трасі E40 Слов’янськ–Ізюм. У зв’язку з цим рух цивільних на ділянці дороги було обмежено.

Бої точилися і на напрямках Костянтинівки, Добропілля та Покровська. Українські війська досягли певного просування, зокрема звільнили низку населених пунктів у районі Добропілля. Натомість, за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку у серпні українські сили повернули приблизно 26 кв. км території, тоді як росіяни змогли захопити лише орієнтовно 5 кв. км.

У Запорізькій області 7 вересня російські війська також проводили наступальні операції, проте без підтверджених результатів. Мілблогери повідомляли про часткові просування біля Степногірська, Приморського та Новоданилівки, однак підтверджень цим даним немає.

На Херсонському напрямку бойової активності не спостерігалося, але російські сили відновили артилерійські удари по енергетичній інфраструктурі в обласному центрі.

У ранковому зведенні від 8 вересня Генштаб ЗСУ прокоментував ситуацію поблизу Вовчанська. За даними командування, впродовж доби на цьому напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. Окремо Генштаб ЗСУ не коментував можливе просування ЗС РФ біля Вовчанська.

