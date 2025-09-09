Режут четырехметровый лед: как Россия и США соревнуются в строительстве атомных ледоколов

Российская Федерация имеет шесть военных баз в Арктике и четыре мощных атомных ледоколов, способных проложить путь через толщу льда на севере. У Соединенных Штатов Америки — одна база на Аляске и одна — на датской Гренландии. Количество американских атомных ледоколов — ноль. Как и зачем происходят военно-экономические гонки Москвы и Вашингтона за первенство в Арктике?

Значимость российского атомного ледокола "Урал" не сводится к его техническим параметрам. Ледокол символизирует арктическую стратегию России в условиях глобального противостояния.

Фокус перевел статью аналитика по безопасности Брендона Вайхерта для портала National Interest о возможностях РФ и США в Северном Ледовитом океане и на Северном полюсе. В статье "Как российские атомные ледоколы обеспечивают ее господство в Арктике" Вайхерт объяснил, почему Москва, среди прочего, настроила немалое количество мощных ледоколов.

Российский атомный ледокол "Урал" является вершиной современного судостроения, что доказывает стремление Москвы к стратегическому доминированию в Арктическом регионе. "Урал", представитель амбициозного Проекта 22220, также известного как класс "Арктика", — один из самых больших и мощных атомных ледоколов в мире.

Ситуация в Арктике и господство РФ над Северным морским путем

Этот ледокол спроектирован для покорения ледяных просторов Северного морского пути (СМП) — попытки России создать альтернативный Суэцкому каналу морской коридор. "Урал" играет ключевую роль в обеспечении круглогодичного судоходства, разведке ресурсов и геополитическом влиянии на Крайнем Севере.

Двойная осадка "Урала" придает ему универсальность, позволяя сопровождать суда через замерзшие воды, буксировать поврежденные корабли и даже выполнять исследовательские задачи. В более широком контексте Проекта 22220, который на 2025 год включает четыре действующих судна — "Арктику", "Сибирь", "Урал" и "Якутию" — и три судна, находящихся в стадии строительства, "Урал" дополняет российский флот из семи запланированных ледоколов.

Это расширение имеет жизненно важное значение для Северного морского пути — маршрута длиной 5 тыс. км, который сокращает время доставки между Европой и Азией почти на 40% и сможет обрабатывать до 80 миллионов тонн грузов в год.

"Урал" — новейший пример того, как Россия обновляет свой флот ледоколов, чтобы обеспечить экономическое и военное преимущество над американцами и китайцами.

Строительство "Урала"

История "Урала" началась в конце 1980-х годов, когда Советский Союз предпринимал попытки модернизировать свои устаревшие ледоколы класса "Арктика". После распада СССР Россия начала программу обновления флота, кульминацией которой стал проект ЛК-60Я, завершенный в 2009 году Центральным конструкторским бюро.

"Урал", третье судно серии Проекта 22220 и второе серийное судно, было заказано 13 марта 2012 года в рамках контракта, заключенного с Балтийским заводом в Санкт-Петербурге на строительство двух дополнительных ледоколов стоимостью 84,4 миллиарда рублей. Строительство началось с церемонии закладки киля в 2016 году, что стало важной вехой в возрождении российского судостроения. Судно было спущено на воду в 2019 году, а его крестной матерью стала Эльвира Набиуллина, управляющая Банком России. Однако проект столкнулся с рядом трудностей, в том числе задержки из-за проблем с паровой турбиной и небольшого пожара в феврале 2021 года во время оснащения. Морские испытания начались 14 октября 2022 года и завершились в рекордно короткие сроки к 31 октября, что привело к официальному вводу "Урала" в эксплуатацию 22 ноября 2022 года.

Построенный полностью на Балтийском заводе, "Урал" отличается инновационными конструктивными особенностями, такими как установка ядерных реакторов РИТМ-200 непосредственно на стапеле, что отличает его от предыдущих судов. Такой подход упростил сборку, но требовал тщательной инженерной доработки с учетом огромных размеров судна. Корпус ледокола был достроен до ледового пояса к февралю 2019 года благодаря опыту верфи в работе с ядерными компонентами.

Несмотря на трудности, создание "Урала" доказало важность собственного судостроения для России: все ключевые технологии были разработаны внутри страны.

Технические характеристики ледокола Проект 22220

Год ввода в эксплуатацию: 2020

Количество построенных: 4 (из 7 запланированных в классе)

Длина: 17,4 м

Ширина: 34 м

Водоизмещение: 33 327 тонн (при полной загрузке)

Двигатели: два водо-водяных реактора РИТМ-200; ядерная турбоэлектрическая система (60 МВт); три гребных винта

Максимальная скорость: 22 узла (41 км/ч) в открытом море; ~2 узла (3,7 км/ч) во льдах

Дальность хода: неограниченная

Вооружение: нет

Экипаж: 75 человек

По имеющимся данным, "Урал" может пробивать лед толщиной до четырех метров в зимних условиях. Он имеет авиационные сооружения, включая вертолетную площадку и ангар, и запас хода на семь лет на реакторном топливе (или шесть месяцев на заменителях).

Этот массивный ледокол построен для арктических миссий и рассчитан на 40 лет службы. Его система переменной осадки варьируется от 8,5 до 10,3 метров, что позволяет плавно переходить от глубоководья вдоль СМП к мелководным устьям арктических рек вроде Енисея.

История эксплуатации "Урала"

"Урал" принадлежит ФГУП "Атомфлот" и базируется в Мурманске, главном арктическом порту России. Его первый рабочий рейс в Карском море состоялся 2 декабря 2022 года, где он сопровождал грузовые конвои и продемонстрировал свои ледокольные возможности. После завершения сезона он прошел ремонт на Кронштадтском морском заводе, который завершился только в конце октября 2023 года, — доказательство логистических проблем, связанных с обслуживанием таких огромных судов.

Однако россияне по-прежнему решительно настроены доминировать в Арктике и вкладывают в эту миссию гораздо больше средств, чем американцы. Соединенные Штаты вообще не имеют атомных ледоколов, а их несколько ледоколов с обычными двигателями оставляют их далеко позади россиян в арктических гонках.

Значение российского атомного ледокола "Урал" выходит за рамки технических достижений. Он символизирует арктическую стратегию России в условиях глобального противостояния. По мере того как изменение климата открывает новые морские пути, "Урал" поможет с добычей углеводородов и полезных ископаемых, а также торговлей, принося миллиарды российской экономике. В стратегическом плане он подкрепит претензии России на арктические территории перед угрозами со стороны стран НАТО и даже Китая.

Об авторе

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.