Франция разрабатывает новую ядерную ракету M51: проект стоит €7,5 млрд (фото)

Новая межконтинентальная ракета M51.4 предназначена для "океанского щита" Франции. Вооружением оснастят атомные подводные лодки.

Related video

Франция разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) M51.4 по проекту SNLE 3G для стратегических подводных лодок. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьен Лекорню.

Стратегические ракеты M51 производства Ariane Group будут звеном в обеспечении безопасности "океанского компонента". Ее разместят на борту одной из атомных подводных лодок на военных учениях, рассказал чиновник.

"Благодарим экипаж подлодки и всех, кто самоотверженно работает над важнейшей стратегической задачей: сдерживанием и защиты важных интересов Франции", — добавил Лекорню.

Межконтинентальная ракета M51.4 Франции: характеристики

Главная особенность МБР M51.4 — большая дальность, точность и эффективное преодоление систем противоракетной обороны. Сроки разработки и детальный перечень обновлений пока не представили.

Предыдущую версию M51.3 Франция разрабатывала с 2014 года, а ее производство должно начаться лишь в 2025 году. В ноябре 2023 года Французское агентство по вооружениям (DGA) провело первый испытательный пуск ракеты М51.3 с испытательного полигона в Ландах, отмечает Оpex360.

Главная особенность МБР M51.4 — большая дальность

Согласно бюджетному уведомлению, запуск четвертого этапа программы М51 потребует 7,5 млрд евро из бюджета на 2025 год. Новые ракеты укрепят Стратегические океанические силы, оснащенные четырьмя атомными подводными лодками.

"Каждое технологическое усовершенствование содержит характеристики, развивающее средства обороны на 20-30 лет вперед", — пояснил бывший генеральный директор ArianeGroup Андре-Юбер Руссель.

Аналитики Defense Express добавляют, что именно субмарины SNLE 3G с новыми ракетами заменят действующие подлодки Triomphant. Первая новая подлодка встанет в строй около 2035 года.

Подлодка SNLE 3G будет нести по 16 ракет M51.4

SNLE 3G, как и Triomphant, будет нести по 16 МБР. Согласно плану постройки стратегических подлодок, Париж создаст четыре единицы с заменой 1:1, срок их эксплуатации — до 2090-х годов.

Напомним, в Украине обещали начать разработку баллистических ракет FP-7 и FP-9. Ракету FP-5 "Фламинго" разработали вместе с Британией.

США будут производить почти 2000 ракет Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement в 2024–2026 годах. Концерн Lockheed Martin планирует поставить более 600 таких ракет уже в 2025 году.