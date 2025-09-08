Франція розробляє нову ядерну ракету M51: проєкт коштує €7,5 млрд (фото)

Нова міжконтинентальна ракета M51.4 призначена для "океанського щита" Франції. Озброєнням оснастять атомні підводні човни.

Франція розробляє нову міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) M51.4 за проєктом SNLE 3G для стратегічних підводних човнів. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьєн Лекорню.

Стратегічні ракети M51 виробництва Ariane Group будуть ланкою в забезпеченні безпеки "океанського компонента". Її розмістять на борту одного з атомних підводних човнів на військових навчаннях, розповів чиновник.

"Дякуємо екіпажу підводного човна і всім, хто самовіддано працює над найважливішим стратегічним завданням: стримуванням і захистом важливих інтересів Франції", — додав Лекорню.

Міжконтинентальна ракета M51.4 Франції: характеристики

Головна особливість МБР M51.4 — велика дальність, точність і ефективне подолання систем протиракетної оборони. Терміни розробки і детальний перелік оновлень поки не представили.

Попередню версію M51.3 Франція розробляла з 2014 року, а її виробництво має розпочатися лише 2025 року. У листопаді 2023 року Французьке агентство з озброєнь (DGA) провело перший випробувальний пуск ракети М51.3 з випробувального полігону в Ландах, зазначає Оpex360.

Згідно з бюджетним повідомленням, запуск четвертого етапу програми М51 потребуватиме 7,5 млрд євро з бюджету на 2025 рік. Нові ракети зміцнять Стратегічні океанічні сили, оснащені чотирма атомними підводними човнами.

"Кожне технологічне вдосконалення містить характеристики, що розвивають засоби оборони на 20-30 років уперед", — пояснив колишній генеральний директор ArianeGroup Андре-Юбер Руссель.

Аналітики Defense Express додають, що саме субмарини SNLE 3G з новими ракетами замінять діючі підводні човни Triomphant. Перший новий підводний човен стане в стрій близько 2035 року.

Підводний човен SNLE 3G нестиме по 16 ракет M51.4

SNLE 3G, як і Triomphant, нестиме по 16 МБР. Згідно з планом побудови стратегічних підводних човнів, Париж створить чотири одиниці із заміною 1:1, термін їхньої експлуатації — до 2090-х років.

