Ракетный удар по заводу "Топаз" в Донецке: поражен важный командный пункт РФ, детали (видео)

Массированный удар крылатыми ракетами и дронами пришелся по заводу "Топаз". На территории предприятия разместили командный пункт ВС РФ армейского уровня, указывают OSINT-аналитики.

Related video

Силы обороны Украины вечером 8 сентября нанесли точный удар по заводу "Топаз" во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщает OSINT-проект CyberBoroshno.

По информации проекта, на заводе был командный пункт ВС РФ армейского уровня. Территорию промзоны "Топаза" оккупанты неоднократно использовали как базу для военной техники и личного состава, дополняет канал Dnipro Osint.

Очевидцы публикуют фото и видео, где зафиксирована работа российского ПВО и густые столбы дыма над городом. В Telеgram-каналах пишут, что в Донецке было шесть попаданий в одну точку.

Прилеты в Донецке были не только по заводу "Топаз"

OSINT-проект фиксируют прилеты в Донецке не только по заводу "Топаз", но и в других местах. Судя по обломкам, в атаке на Донецк и пригород участвовали ракеты "Пекло", сделали вывод в канале Ukraine context.

"Не знаю летела "Паляниця" или нет, но отрабатывали ракетами нескольких типов. И сделали это достаточно успешно", — сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Команда аналитиков "Око Гора" также пишет о прилете в Донецке турбореактивных БПЛА "Паляниця" по заводу "Топаз". Кроме этого, сообщается о поражении в Донецке еще двух командных пунктов оккупантов: 20-й гвардейской мотострелковой дивизии и 41-й общевойсковой Краснознаменной армии.

Напомним, россияне хотели запускать ударные дроны "Шахед" по Украине с Донецкого аэропорта. Пока эту идею не реализовали.

В конце июля ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по железнодорожной инфраструктуре в Донецке. Российские ПВО в Макеевке не перехватили цели.