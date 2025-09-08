Ракетний удар по заводу "Топаз" у Донецьку: уражено важливий командний пункт РФ, деталі (відео)

Масований удар крилатими ракетами і дронами припав на завод "Топаз". На території підприємства розмістили командний пункт ЗС РФ армійського рівня, вказують OSINT-аналітики.

Сили оборони України ввечері 8 вересня завдали точного удару по заводу "Топаз" у тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомляє OSINT-проект CyberBoroshno.

За інформацією проєкту, на заводі був командний пункт ЗС РФ армійського рівня. Територію промзони "Топазу" окупанти неодноразово використовували як базу для військової техніки та особового складу, доповнює канал Dnipro Osint.

Очевидці публікують фото і відео, де зафіксовано роботу російського ППО і густі стовпи диму над містом. У Telеgram-каналах пишуть, що в Донецьку було шість влучень в одну точку.

OSINT-проект фіксує прильоти в Донецьку не тільки по заводу "Топаз", а й в інших місцях.

Новина оновлюється...