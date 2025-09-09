РФ ежемесячно производит более 50 тыс. оптоволоконных FPV-дронов, — ISW

Российская оборонная промышленность увеличивает масштабы выпуска оптоволоконных беспилотников, которые активно применяются на поле боя в Украине. По данным аналитиков, такие дроны устойчивы к украинским средствам радиоэлектронной борьбы и предоставляют российской армии ощутимые преимущества.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), производство FPV-дронов с использованием оптоволоконных кабелей в России существенно возросло в 2025 году. Руководитель научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев заявил, что каждый месяц выпускается более 50 тысяч таких беспилотников, и объемы производства уже удвоились по сравнению с прошлым годом. По его словам, выпуск организован сразу в трех регионах, причем в каждом действует несколько заводов.

В частности, благодаря простой конструкции и массовому производству эти дроны позволяют российским войскам точечно уничтожать украинскую бронетехнику, системы связи, средства радиоэлектронной борьбы и маршруты поставок. Более того, использование оптоволоконных FPV также усиливает способность российских сил отслеживать передвижения украинских военных в сложных районах, в частности в Серебрянском лесничестве.

Кроме этого, заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий отметил, что Россия в 2025 году планирует выпустить около 2500 высокоточных ракет, включая крылатые, баллистические "Искандеры" и аэробаллистические "Кинжалы". Как объясняют в ISW, параллельно Москва увеличивает выпуск беспилотников различных типов: "Герань", "Гарпия" и FPV.

По словам Скибицкого, основная часть крупных оборонных предприятий РФ расположена на расстоянии более 750 км от украинской границы, а новые производственные площадки строятся еще дальше — за 1500–2000 км. Таким образом Россия пытается обезопасить оборонно-промышленный комплекс от украинских дальнобойных ударов. В то же время она диверсифицировала производство так, что более сотни предприятий могут быть привлечены к созданию одного вида вооружения, что значительно усложняет возможность остановки всего цикла украинскими ударами.

Ранее Фокус писал, что Главное управление разведки сообщило, что в 2025 году Россия планирует значительно нарастить производство вооружений. Предусмотрен выпуск 57 самолетов тактической авиации, более 250 танков Т-90М и более тысячи единиц другой бронетехники, а также 365 артиллерийских систем. Кроме того, Москва планирует изготовить около 2,5 тысячи дальнобойных ракет, тогда как в 2024 году ежемесячный выпуск оценивался в 130–150 единиц.

Также сообщалось, что Россия использует на фронте новые дроны-камикадзе, в частности БМ-35, который ранее не был известен украинской разведке. По данным аналитиков, аппарат имеет дельтовидное крыло, бензиновый двигатель и аналоговую видеосистему, а его боевая мощность пока неизвестна. В общем, БМ-35 применялся для ударов по прифронтовым населенным пунктам, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и влияя на психологическое состояние местных жителей.