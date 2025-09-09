РФ щомісяця виготовляє понад 50 тис. оптоволоконних FPV-дронів, — ISW

Російська оборонна промисловість збільшує масштаби випуску оптоволоконних безпілотників, які активно застосовуються на полі бою в Україні. За даними аналітиків, такі дрони стійкі до українських засобів радіоелектронної боротьби та надають російській армії відчутні переваги.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), виробництво FPV-дронів із використанням оптоволоконних кабелів у Росії суттєво зросло у 2025 році. Керівник науково-виробничого центру "Ушкуйник" Олексій Чадаєв заявив, що кожного місяця випускається понад 50 тисяч таких безпілотників, і обсяги виробництва вже подвоїлися порівняно з минулим роком. За його словами, випуск організований одразу у трьох регіонах, причому в кожному діє кілька заводів.

Зокрема, завдяки простій конструкції та масовому виробництву ці дрони дають змогу російським військам точково знищувати українську бронетехніку, системи зв’язку, засоби радіоелектронної боротьби та маршрути постачання. Ба більше, використання оптоволоконних FPV також посилює здатність російських сил відстежувати пересування українських військових у складних районах, зокрема в Серебрянському лісництві.

Окрім цього, заступник начальника Головного управління військової розвідки України Вадим Скібіцький наголосив, що Росія у 2025 році планує випустити приблизно 2500 високоточних ракет, включно з крилатими, балістичними "Іскандерами" та аеробалістичними "Кинджалами". Як пояснюють в ISW, паралельно Москва збільшує випуск безпілотників різних типів: "Герань", "Гарпія" та FPV.

За словами Скібіцького, основна частина великих оборонних підприємств РФ розташована на відстані понад 750 км від українського кордону, а нові виробничі майданчики будуються ще далі — за 1500–2000 км. Таким способом Росія намагається убезпечити оборонно-промисловий комплекс від українських далекобійних ударів. Водночас вона диверсифікувала виробництво так, що понад сотня підприємств може бути залучена до створення одного виду озброєння, що значно ускладнює можливість зупинки всього циклу українськими ударами.

Раніше Фокус писав, що Головне управління розвідки повідомило, що у 2025 році Росія планує значно наростити виробництво озброєнь. Передбачено випуск 57 літаків тактичної авіації, понад 250 танків Т-90М та понад тисячу одиниць іншої бронетехніки, а також 365 артилерійських систем. Крім того, Москва планує виготовити приблизно 2,5 тисячі далекобійних ракет, тоді як у 2024 році щомісячний випуск оцінювався в 130–150 одиниць.

Також повідомлялося, що Росія використовує на фронті нові дрони-камікадзе, зокрема БМ-35, який раніше не був відомий українській розвідці. За даними аналітиків, апарат має дельтоподібне крило, бензиновий двигун і аналогову відеосистему, а його бойова потужність поки невідома. Загалом, БМ-35 застосовувався для ударів по прифронтових населених пунктах, завдаючи шкоди цивільній інфраструктурі та впливаючи на психологічний стан місцевих жителів.