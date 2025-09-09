США создают противобункерную бомбу нового поколения: что известно о преемнике GBU-57

5 сентября международная научно-исследовательская и инженерная компанияApplied Research Associates (ARA) сообщила о заключении с ВВС США двухлетнего контракта на разработку и изготовление прототипов новой бомбы для поражения укрепленных и глубоко заглубленных целей — Next Generation Penetrator (NGP).

Проект курирует Eglin Munitions Directorate Центра управления жизненным циклом ВВС (AFLCMC). По договоренности ARA выступает системным разработчиком, а Boeing спроектирует хвостовой комплект и обеспечит интеграцию изделия "в сборе". При этом стоимость контракта не разглашается, сообщает Defense News.

NGP задуман как преемник 13-тонной GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) — бомбы, которая впервые была применена в бою в июне 2025 года по иранским объектам в Фордо и Натанзе. Об ударе и деталях применения MOP тогда сообщали Пентагон и профильные издания. По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, первоначальная оценка ущерба показала, что все три объекта получили чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения.

Что именно создают ARA и Boeing

Согласно условиям, ARA изготовит и испытает уменьшенные и полноразмерные варианты прототипа, чтобы оценить способность поражать укрепленные и глубоко заглубленные цели (HDBT). Ключевые требования к NGP:

Масса боевой части — не более 10 тонн, с обеспечением взрывного, осколочного и проникающего действия (то есть ожидается легче нынешней MOP).

Поставщик должен будет поставить около 10 уменьшенных и 3–5 полноразмерных боеголовок в течение 18–24 месяцев с момента заключения контракта.

Навигация должна сохранять работоспособность в условиях отказа/блокирования GPS.

Таким образом вооружения типа MOP остается самым мощным в мире неядерным "бункер-бастером", хотя опыт июньского удара по Ирану и обновленные требования к поражению HDBT подталкивают американские ВВС к облегчению боевой части, повышению точности и устойчивости к помехам. По данным ARA, предстоящие испытания NGP как в уменьшенном, так и в полноразмерном исполнении призваны подтвердить такие улучшения.

Напомним, в июне Армия обороны Израиля и Пентагон провели совместную операцию против ядерной программы Ирана. Для ударов по объектах ядерной программы, спрятанных в бункерах на глубине сотен метров, военные использовали специальные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомба весит 13 тонн ы может пробить 60 метров грунта, 16 метров бетона и 8 метров железобетона.

