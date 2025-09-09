Российский удар по Яровой: количество погибших возросло, полиция помогает людям эвакуироваться (фото, видео)

В результате российской атаки на поселок Яровая в Донецкой области погибли 24 человека. Еще 19 человек получили ранения. Информация уточняется, и эти данные могут еще измениться.

После авиаудара местные жители обратились с просьбой об эвакуации, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Из самого поселка Яровая эвакуационные группы "Белые ангелы" уже вывезли 8 человек, среди них и 7-летняя девочка.

Люди эвакуируются после удара по Яровой

Всего из района Яровой, по информации Клименко, были эвакуированы 22 человека.

Также глава МВД отметил, что с первых минут на месте работают полицейские и спасатели. Несмотря на угрозу повторного удара, работники ГСЧС потушили пожар, следователи полиции зафиксировали последствия и доставили тела погибших для экспертизы. Для идентификации жертв авиаудара по Яровой задействовали мобильную ДНК-лабораторию ANDE.

Медицинскую помощь раненым в поселке Яровая оказывали и украинские военные. Об этом рассказал в комментарии Суспільному начальник отделения коммуникации 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов. По его словам, по состоянию на 14:00 на стабилизационном пункте бригады было стабилизировано 16 человек. Им оказали первую помощь, дальше они будут лечиться в других учреждениях.

Также Суспільне Донбасс обнародовало кадры с места попадания российской авиабомбы в поселке Яровая.

Напомним, россияне ударили авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую атаку на гражданских людей "откровенно зверской".

Также стало известно, что после атаки на поселок Яровая "Укрпочта" изменит процедуру выплаты пенсий на прифронтовых территориях. Гендиректор компании Игорь Смелянский заявил, что "Укрпочта" всегда соблюдала меры безопасности. Однако он предполагает, что в Яровой кто-то мог просто сдать координаты локации россиянам.