Російський удар по Яровій: кількість загиблих зросла, поліція допомагає людям евакуюватися (фото, відео)

Внаслідок російської атаки на селище Ярова на Донеччині загинули 24 людини. Ще 19 людей дістали поранень. Інформація уточнюється, і ці дані можуть ще змінитися.

Після авіаудару місцеві мешканці звернулися з проханням про евакуацію, повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Саме з Ярової евакуаційні групи «Білі янголи» вже вивезли 8 людей, серед них і 7-річна дівчинка.

Люди евакуюються після удару по Яровій

Загалом з району Ярової, за інформацією Клименка, були евакуйовані 22 людини.

Також очільник МВС зауважив, що з перших хвилин на місці працюють поліцейські та рятувальники. Попри загрозу повторного удару, працівники ДСНС загасили пожежу, слідчі поліції зафіксували наслідки та доставили тіла загиблих для експертизи. Для ідентифікації жертв авіаудару по Яровій задіяли мобільну ДНК-лабораторію ANDE.

Медичну допомогу пораненим у селищі Ярова надавали і українські військові. Про це розповів у коментарі Суспільному начальник відділення комунікації 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Максим Білоусов. За його словами, станом на 14:00 на стабілізаційному пункті бригади було стабілізовано 16 людей. Їм надали першу допомогу, далі вони лікуватимуться в інших закладах.

Також Суспільне Донбас оприлюднило кадри з місця влучання російської авіабомби у селищі Ярова.

Нагадаємо, росіяни вдарили авіабомбою по черзі за пенсією в Яровій на Донеччині. Президент України Володимир Зеленський назвав російську атаку на цивільних людей "відверто звірячою".

Також стало відомо, що після атаки на селище Ярова "Укрпошта" змінить процедуру виплати пенсій на прифронтових територіях. Гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що "Укрпошта" завжди дотримувалася заходів безпеки. Проте він припускає, що у Яровій хтось міг просто здати координати локації росіянам.