РФ готовит массированный удар по Украине: самолеты Ту-95МС и МиГ-31 заряжают ракетами (фото)

Российские военные активно готовятся к массированному удару по Украине. На это указывает ряд факторов: переброска стратегической авиации, оснащение МиГ-31 ракетами "Кинжал" и вывод ракетоносцев в Черное море.

Related video

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве России фиксировали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС с ракетами Х-101. Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы.

Два бомбардировщика перебрасывали с аэродрома "Энгельс" на аэродром "Оленья" и еще два — с аэродрома "Украинка" на "Энгельс". Общее число готовых к пуску бомбардировщиков — от 8 до 10 единиц.

Бомбардировщики перебрасывают с аэродрома "Энгельс" на "Оленью" Фото: Минобороны РФ

Передислокацию четырех бортов стратегической авиации с аэродрома "Энгельс" на "Дягилево" в пределах Западного региона РФ подтверждает канал monitor.

Ежедневно противник доставляет ударные БПЛА к пусковым позициям, общее количество доставленных дронов — до 1000 единиц.

Также имеются данные о подготовке ракетного удара бомбардировщиками Ту-22М3 с Шайковки. Еще семь истребителей МиГ-31К уже оснащены ракетами и готовы к вылету, два бомбардировщика Ту-160 с ракетами Х-101 готовы к атаке.

ВС РФ готовят бомбардировщики Ту-22М3 на "Шайковке" Фото: militarytimes.com

Возможно применение истребителей Су-34 с аэродрома "Ахтубинск". В акватории Черного моря пребывают два ракетоносца с "Калибрами". С большой долей вероятности, подлодки присоединятся к атаке.

РФ готовит обстрел Украины: что будет на неделе

На следующей неделе противник может привлечь для атаки следующие силы:

от 8 до 10 бомбардировщиков Ту-95МС;

от 4 до 6 бомбардировщиков Ту-22М3;

2 бомбардировщика Ту-160;

2 истребителя-бомбардировщика Су-34;

до 7 истребителей МиГ-31К;

600-800 дронов в одной волне атаки;

до 16 ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

"Не обязательно, что противник использует столько вооружения за одну атаку. Оккупанты могут растянуть ее на некоторое время", — подытожили наблюдатели.

Чуть позже мониторинговые каналы сообщили о повышенной угрозе вылета бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-22М3 ночью. Также россияне уже запустили "Шахеды" из разных направлений.

По состоянию на 22:25 9 сентября были замечены 25 "Шахедов" из Черниговской в Киевскую области. Еще 10 дронов пролетают из Харьковской в Полтавскую области.

На момент публикации материала пресс-службы ГУР и Воздушных сил не комментировали возможную подготовку России к новому ракетно-дроновому удару по Украине.

Напомним, предыдущий массированный удар по Украине был ночью 7 сентября. В Киеве пострадали 18 человек и двое — погибли.

ВСУ 8 сентября поразили крылатыми ракетами завод "Топаз" в Донецке, где оккупанты разместили свой командный пункт армейского уровня.