РФ готує масований удар по Україні: літаки Ту-95МС і МіГ-31 заряджають ракетами (фото)

Російські військові активно готуються до масованого удару по Україні. На це вказує низка факторів: перекидання стратегічної авіації, оснащення МіГ-31 ракетами "Кинджал" і виведення ракетоносців у Чорне море.

У ніч на 10 вересня в повітряному просторі Росії фіксували чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС із ракетами Х-101. Про це повідомили українські моніторингові канали.

Два бомбардувальники перекидали з аеродрому "Енгельс" на аеродром "Оленя" і ще два — з аеродрому "Українка" на "Енгельс". Загальна кількість готових до пуску бомбардувальників — від 8 до 10 одиниць.

Бомбардувальники перекидають з аеродрому "Енгельс" на "Оленю" Фото: Мiноборони РФ

Передислокацію чотирьох бортів стратегічної авіації з аеродрому "Енгельс" на "Дягілєво" в межах Західного регіону РФ підтверджує канал monitor.

Щодня противник доставляє ударні БПЛА до пускових позицій, загальна кількість доставлених дронів — до 1000 одиниць.

Також є дані про підготовку ракетного удару бомбардувальниками Ту-22М3 з Шайківки. Ще сім винищувачів МіГ-31К уже оснащені ракетами і готові до вильоту, два бомбардувальники Ту-160 з ракетами Х-101 готові до атаки.

ЗС РФ готують бомбардувальники Ту-22М3 на "Шайковці" Фото: militarytimes.com

Можливе застосування винищувачів Су-34 з аеродрому "Ахтубинськ". В акваторії Чорного моря перебувають два ракетоносці з "Калібрами". З великою часткою ймовірності, підводні човни приєднаються до атаки.

РФ готує обстріл України: що буде на тижні

Наступного тижня противник може залучити для атаки такі сили :

від 8 до 10 бомбардувальників Ту-95МС;

від 4 до 6 бомбардувальників Ту-22М3;

2 бомбардувальники Ту-160;

2 винищувачі-бомбардувальники Су-34;

до 7 винищувачів МіГ-31К;

600-800 дронів в одній хвилі атаки;

до 16 ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

"Не обов'язково, що противник використовує стільки озброєння за одну атаку. Окупанти можуть розтягнути її на деякий час", — підсумували спостерігачі.

Трохи згодом моніторингові канали повідомили про підвищену загрозу вильоту бомбардувальників Ту-95МС/Ту-22М3 вночі. Також росіяни вже запустили "Шахеди" з різних напрямків.

Станом на 22:25 9 вересня було помічено 25 "Шахедів" із Чернігівської до Київської області. Ще 10 дронів пролітають із Харківської в Полтавську області.

На момент публікації матеріалу пресслужби ГУР і Повітряних сил не коментували ймовірну підготовку Росії до нового ракетно-дронового удару по Україні.

Нагадаємо, попередній масований удар по Україні був уночі 7 вересня. У Києві постраждали 18 осіб і двоє — загинули.

ЗСУ 8 вересня вразили крилатими ракетами завод "Топаз" у Донецьку, де окупанти розмістили свій командний пункт армійського рівня.