Россияне готовят боевиков для работы в оккупационных администрациях Запорожья, — ЦНС

Российские оккупанты среди боевиков отобрали 21 "претендента" на должности в оккупационных администрациях Запорожья.

После одномесячного обучения эти боевики должны занять свои должности в оккупации, сообщил Центр национального сопротивления.

"Враг отобрал боевиков для работы в оккупационных администрациях. На ВОТ оккупанты "закрывают" кадровый дефицит за счет боевиков из РФ", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что соответствующую программу по обучению и трудоустройству боевиков в оккупационные администрации назвали "запорожские герои", а наполнили ее людьми, которые не имеют никакого отношения к этому региону.

"Для работы в администрациях Запорожья россияне смогли найти только 21 кандидата. Их месяц будут обучать преподаватели, завезенные из Москвы, после чего отправят в кабинеты", — отметили в ЦНС.

Там также отметили, что долго эти люди на своих должностях не просидят, поскольку являются законными целями для Вооруженных сил Украины.

Напомним, в июле россияне разрешили жителям временно оккупированных территорий Украины, которые не имеют паспорта и гражданства, служить в оккупационных войсках.

В январе Центр нацсопротивления сообщил, что россияне перебросили в Запорожскую область дополнительные силы Росгвардии.