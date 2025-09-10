Росіяни готують бойовиків для роботи в окупаційних адміністраціях Запоріжжя, — ЦНС

Російські окупанти серед бойовиків відібрали 21 "претендента" на посади в окупаційних адміністраціях Запоріжжя.

Після одномісячного навчання ці бойовики мають зайняти свої посади в окупації, повідомив Центр національного спротиву.

"Ворог відібрав бойовиків для роботи в окупаційних адміністраціях. На ТОТ окупанти "закривають" кадровий дефіцит за рахунок бойовиків із РФ", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву уточнили, що відповідну програму з навчання та працевлаштування бойовиків в окупаційні адміністрації назвали "запорізькі герої", а наповнили її людьми, які не мають жодного стосунку до цього регіону.

"Для роботи в адміністраціях Запоріжжя росіяни змогли знайти лише 21 кандидата. Їх місяць навчатимуть викладачі, завезені з Москви, після чого відправлять у кабінети", — зазначили в ЦНС.

Там також наголосили, що довго ці люди на своїх посадах не просидять, оскільки є законними цілями для Збройних сил України.

Нагадаємо, у липні росіяни дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України, які не мають паспорта та громадянства, служити в окупаційних військах.

У січні Центр нацспротиву повідомив, що росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії.