Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії, — Центр нацспротиву
Крім того, в ЦНС повідомили, що окупанти обмежили вільне пересування місцевого населення.
Росіяни перекинули на окуповану частину Запорізької області додаткові сили Росгвардії. Про це повідомив Центр національного спротиву.
"Росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили Росгвардії, для проведення вибіркових перевірок", — йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву підкреслили, що окупанти також обмежили вільне пересування місцевого населення.
"Ворог боїться передачі Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах", — зазначили в ЦНС.
Там також закликали покинути громаду окупованого міста Василівка на період можливого загострення бойових дій.
Нагадаємо, 7 січня Центр нацспротиву повідомив, що українцям в окупації заборонили поповнювати мобільний рахунок без паспорта РФ.
Фокус також писав про те, як РФ вдарила по Запоріжжю у Новий рік.