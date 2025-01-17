Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії, — Центр нацспротиву

Крім того, в ЦНС повідомили, що окупанти обмежили вільне пересування місцевого населення.

Related video

Росіяни перекинули на окуповану частину Запорізької області додаткові сили Росгвардії. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили Росгвардії, для проведення вибіркових перевірок", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву підкреслили, що окупанти також обмежили вільне пересування місцевого населення.

"Ворог боїться передачі Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах", — зазначили в ЦНС.

Там також закликали покинути громаду окупованого міста Василівка на період можливого загострення бойових дій.

Василівка на мапі Фото: Скриншот

Нагадаємо, 7 січня Центр нацспротиву повідомив, що українцям в окупації заборонили поповнювати мобільний рахунок без паспорта РФ.

Фокус також писав про те, як РФ вдарила по Запоріжжю у Новий рік.