Россияне перебросили в Запорожскую область дополнительные силы Росгвардии, — Центр нацсопротивления
Кроме того, в ЦНС сообщили, что оккупанты ограничили свободное передвижение местного населения.
Россияне перебросили на оккупированную часть Запорожской области дополнительные силы Росгвардии. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
"Россияне увеличили количество блокпостов в населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения. Также в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии, для проведения выборочных проверок", — говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления подчеркнули, что оккупанты также ограничили свободное передвижение местного населения.
"Враг боится передачи Силам обороны информации о размещении оккупационного личного состава в жилых кварталах захваченных населенных пунктах", — отметили в ЦНС.
Там также призвали покинуть общину оккупированного города Васильевка на период возможного обострения боевых действий.
Напомним, 7 января Центр нацсопротивления сообщил, что украинцам в оккупации запретили пополнять мобильный счет без паспорта РФ.
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