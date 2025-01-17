Россияне перебросили в Запорожскую область дополнительные силы Росгвардии, — Центр нацсопротивления

Кроме того, в ЦНС сообщили, что оккупанты ограничили свободное передвижение местного населения.

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Россияне перебросили на оккупированную часть Запорожской области дополнительные силы Росгвардии. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Россияне увеличили количество блокпостов в населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения. Также в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии, для проведения выборочных проверок", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что оккупанты также ограничили свободное передвижение местного населения.

"Враг боится передачи Силам обороны информации о размещении оккупационного личного состава в жилых кварталах захваченных населенных пунктах", — отметили в ЦНС.

Там также призвали покинуть общину оккупированного города Васильевка на период возможного обострения боевых действий.

Васильевка на карте Фото: Скриншот

Напомним, 7 января Центр нацсопротивления сообщил, что украинцам в оккупации запретили пополнять мобильный счет без паспорта РФ.

Фокус также писал о том, как РФ ударила по Запорожью в Новый год.