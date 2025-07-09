"Окупанти дозволили": РФ мобілізує мешканців ТОТ без громадянства, — ЦНС

Росіяни дозволили мешканцям тимчасово окупованих територій України, які не мають паспорта та громадянства, служити в окупаційних військах.

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Таким чином ЗС РФ готуються до нової хвилі прихованої мобілізації на тимчасово окупованих територіях, повідомив Центр національного спротиву.

"Окупанти "дозволили" служити в армії РФ мешканцям ТОТ без паспорта", — йдеться у повідомленні.

В Центрі нацспротиву уточнили, що президент РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє укладати контракти з армією РФ "мешканцям без громадянства".

Крім того, збільшено штрафи до 20 тис. рублів за неповідомлення "військкоматів" про місце проживання.

"На Росії строковиків часто змушують підписувати контракти через тиск — як під час служби, так і після затримання", — наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, в лютому ЦНС зазначав, що Росія посилює мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.

У січні Центр нацспротиву повідомив, що росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії