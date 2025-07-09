"Оккупанты разрешили": РФ мобилизует жителей ВОТ без гражданства, — ЦНС

Россияне позволили жителям временно оккупированных территорий Украины, которые не имеют паспорта и гражданства, служить в оккупационных войсках.

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Таким образом ВС РФ готовятся к новой волне скрытой мобилизации на временно оккупированных территориях, сообщил Центр национального сопротивления.

"Оккупанты "позволили" служить в армии РФ жителям ВОТ без паспорта", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления уточнили, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать контракты с армией РФ "жителям без гражданства".

Кроме того, увеличены штрафы до 20 тыс. рублей за неуведомление "военкоматов" о месте проживания.

"На России срочников часто заставляют подписывать контракты из-за давления — как во время службы, так и после задержания", — отметили в ЦНС.

Напомним, в феврале ЦНС отмечал, что Россия усиливает мобилизацию на временно оккупированных территориях.

В январе Центр нацсопротивления сообщил, что россияне перебросили в Запорожскую область дополнительные силы Росгвардии