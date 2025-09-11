США продают Финляндии 405 новых ракет AIM-120D3: сколько стоит сбить цель на расстоянии 160 км

Управление военного сотрудничества министерства обороны США (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) разрешило продажу Финляндии партии ракет AIM-120D-3 AMRAAM, которые испытали всего два года назад. Страна, которая граничит с Российской Федерацией, получит 405 средств поражения.

Пентагон согласовал продажу ракет и дополнительного оборудования, говорится в сообщении управления. Объясняется, что решение приняли для усиления Финляндии, чтобы она могла сопротивляться "текущим и будущим угрозам".

Информация о сделке появилась на портале DSCA 10 сентября. Указывается, что речь идет об AIM-120D-3 средней дальности. Кроме средств поражения, продаются дополнительные восемь систем наведения с "с точным позиционированием, предусмотренным либо селективным доступным антиспуфинговым модулем, либо M-кодом" (для работы с защищенным военным GPS-сигналом). Отдельно упоминается, что Финляндия получит необходимое оборудование, запасные части, расходные материалы и тому подобное.

Стоимость 405 ракет AIM-120D-3 вместе с дополнениями и сервисом — 1,07 млрд долл., сообщило управление (условно, за одну ракету — около 2,6 млн долл.). Подрядчик — Raytheon Technologies (RTX Corporation). Указано, что решение приняли в ответ на отдельное обращение Финляндии: когда ракеты будут готовы и поступят вооруженным силам, не указывается.

Предварительная информация о продаже таких ракет появилась в апреле 2025 года. Управление сообщило, что 400 AIM-120D3 продадут Польше на сумму 1,33 млрд долл., а в 2024 — 226 ракет Нидерландам на 807 млн долл.

Ракеты США — что известно об AIM-120D-3 для Финляндии

Между тем об итоговых испытаниях улучшенных ракет AIM-120D-3 США медиа сообщили летом 2023 года. Во время испытаний военные сделали тестовые пуски с самолетов F-16: указывается, что усовершенствовали систему наведения и обновили устаревшее программное обеспечение.

На портале The Aviationist рассказали об особенностях новой ракеты США — AIM-120D3 AMRAAM. Медиа со ссылкой на собственные источники сообщило, что дальность улучшенного средства поражения — 160 км. Выяснилось также, что в процессе разработки — ракета с дальностью 190 км: речь идет об AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile) с возможностью сбивать российские и китайские ракеты с дальностью от 40 км.

Отметим, Фокус писал о напряжении ситуации между Финляндией и РФ на фоне заказа новейших ракет США. 8 сентября заместитель главы совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал колонку в росСМИ относительно страны, которая год назад стала членом НАТО. Чиновник пригрозил финнам, поскольку они начали строить базы, которые, по его мнению, угрожают россиянам. 10 сентября появилось заявление главы оборонного комитета Госдумы РФ Андрея Картаполова: по его словам, финны стали вести себя как "нацисты" и "хуже украинцев".

Напоминаем, 10 сентября на Army Recognition рассказали о решении США возобновить работу над собственной ракетой морского базирования SLCM-N, способной нести ядерную боеголовку и со свойствами Tomahawk.