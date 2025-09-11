США продають Фінляндії 405 нових ракет AIM-120D3: скільки коштує збити ціль на відстані 160 км

Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) дозволило продаж Фінляндії партії ракет AIM-120D-3 AMRAAM, які випробували лише два роки тому. Країна, яка межує з Російською Федерацією, отримає 405 засобів ураження.

Пентагон погодив продаж ракет та супутнього обладнання, ідеться у повідомленні управління. Пояснюється, що рішення ухвалили для посилення Фінляндії, щоб вона могла опиратись "поточним та майбутнім загрозам".

Інформація про угоду з'явилась на порталі DSCA 10 вересня. Вказується, що ідеться про AIM-120D-3 середньої дальності. Крім засобів ураження, продають додаткові вісім систем наведення "з точним позиціонуванням, передбаченим або селективним доступним антиспуфінговим модулем, або M-кодом" (для роботи із захищеним військовим GPS-сигналом). Окремо згадується, що Фінляндія отримає необхідне устаткування, запасні частини, витратні матеріали тощо.

Вартість 405 ракет AIM-120D-3 разом з доповнення та сервісом — 1,07 млрд дол., повідомило управління (умовно, за одну ракету — приблизно 2,6 млн дол.). Підрядник — Raytheon Technologies (RTX Corporation). Вказано, що рішення ухвалили у відповідь на окреме звернення Фінляндії: коли ракети будуть готові і надійдуть збройним силам, не вказується.

Попередня інформація про продаж таких ракет з'явилась у квітні 2025 року. Управління повідомило, що 400 AIM-120D3 продадуть Польщі на суму 1,33 млрд дол., а у 2024 — 226 ракет Нідерландам на 807 млн дол.

Ракети США — що відомо про AIM-120D-3 для Фінляндії

Тим часом про підсумкові випробування покращених ракет AIM-120D-3 США медіа повідомили влітку 2023 року. Під час випробувань військові зробили тестові пуски з літаків F-16: вказується, що вдосконалили систему наведення та оновили застаріле програмне забезпечення.

На порталі The Aviationist розповіли про особливості нової ракети США — AIM-120D3 AMRAAM. Медіа з посиланням на власні джерела повідомило, що дальність покращеного засобу ураження — 160 км. З'ясувалось також, що у процесі розроблення — ракета з дальністю 190 км: ідеться про AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile) з можливістю збивати російські та китайські ракети з дальністю від 40 км.

Зазначимо, Фокус писав про напруження ситуації між Фінляндією та РФ на тлі замовлення новітніх ракет США. 8 вересня заступник глави радбезу РФ Дмитро Медведєв опублікував колонку у росЗМІ щодо країни, яка рік тому стала членом НАТО. Посадовець пригрозив фінам, оскільки вони почали будувати бази, які, на його думку, загрожують росіянам. 10 вересня з'явилась заява глави оборонного комітету Держдуми РФ Андрія Картаполова: з його слів, фіни стали поводитись як "нацисти" і "гірше за українців".

Нагадуємо, 10 вересня на Army Recognition розповіли про рішення США відновити роботу над власною ракетою морського базування SLCM-N, здатною нести ядерну боєголовку та з властивостями Tomahawk.