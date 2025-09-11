На Волыни с украинского самолета упал боеприпас: разрушен жилой дом (видео)

Инцидент произошел в обед 11 сентября. По словам очевидцев, самолет голубого цвета летел очень низко над домами, после чего направился в сторону Беларуси.

В разрушенном жилом доме в селе Копылье на Волыни живут родители заместителя начальника местного спецподразделения полиции КОРД. На момент взрыва, людей в доме не было, сообщает ТРК "Аверс" со ссылкой на собственные источники.

На Волыни с истребителя упал боеприпас на жилой дом

Жители села подтверждают взрыв.

"Очень низко маневрировал вокруг самого села. Метров 50 высота его была всего. А кружил, кружил и по после третьего его круга произошел взрыв. И уже потом уже мы туда побежали с мужем своим, увидели, что дом полностью сгорел и именно туда попала бомба... Я не знаю, ракета или бомба. У многих у многих стекла повыбивало, крыши поднялись, окна повыбивало", — рассказала журналистам жительница села Копылье.

В ГБР уже рассказали, что начали расследование по факту падения авиационного боеприпаса с украинского истребителя на территории села Копылье. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.416 УКУ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

