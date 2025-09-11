На Волині з українського літака впав боєприпас: зруйновано житловий будинок (відео)

Інцидент трапився у обід 11 вересня. За словами очевидців, літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, після чого попрямував у бік Білорусі.

Related video

У зруйнованому житловому будинку у селі Копилля на Волині мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На момент вибуху, людей у будинку не було, повідомляє ТРК "Аверс" з посиланням на власні джерела.

На Волині із винизувача впав боєприпас на житловий будинок

Жителі села підтверджують вибух.

"Дуже низько маневрував навколо самого села. Метрів 50 висота його була всього. А кружляв, кружляв і по після третього його кола стався вибух. І вже потім вже ми туди побігли з чоловіком своїм, побачили, що хата повністю згоріла і саме туди попала бомба… Я не знаю, чи ракета, чи бомба. В багатьох в багатьох шибки повибивало, дахи попіднімалися, вікна повибивало", - розповіла журналістам мешканка села Копилля.

У ДБР вже розповіли, що розпочали розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля. На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що на Запорізькому напрямку загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Олександр Боровик. Він виконував бойове завдання на літаку Су-27, коли трапилася трагедія.

А коли російські дрони атакували Польщу, то збивати їх допомагали Королівські ВПС Нідерландів, чиї винищувачі F-35 допомогли забезпечити безпеку в польському небі.