Российские войска продвинулись в Купянске и на Днепропетровщине, — DeepState (карты)

Россияне имеют некоторые территориальные успехи, продвинувшись в Харьковской и Днепропетровской областях.

В частности, как сообщили аналитики канала DeepState, вооруженные силы РФ продвинулись вблизи села Кондрашовка Купянского района Харьковской области.

Также враг продвинулся в самом Купянске.

Кроме того, ВС РФ имеют успехи возле Новоселовки Синельниковского района Днепропетровской области.

По информации DeepState, российские оккупационные войска почти окружили село Терновое и сейчас населенный пункт находится в "серой зоне".

В то же время в российском Минобороны сообщают об оккупации населенного пункта Новониколаевка Днепропетровской области. Впрочем ни Генштаб ВСУ, ни DeepState это не подтверждают.

За прошедшие сутки на Купянском направлении произошло восемь атак оккупантов, говорится в сводке Генштаба. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Голубовки и в направлении Купянска, Песчаного, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 17 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах Грековки, Колодязей и в сторону населенных пунктов Новоселовка, Шандриголовое, Ставки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 16 атак на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Вороное, Малиевка, Терновое, Новониколаевка, Ольговское и в сторону Филиала, Ивановки, Александрограда.

Напомним, информация о захвате российскими войсками населенного пункта Колодязи на Лиманском направлении не соответствует действительности. Противник неоднократно пытался захватить село, но украинские защитники дают достойный отпор.

Также Фокус писал, что войска РФ заходят в Купянск через газовую трубу.