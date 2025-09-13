Російські війська просунулись у Куп'янську та на Дніпропетровщині, — DeepState (карти)

Росіяни мають деякі територіальні успіхи, просунувшись у Харківській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, як повідомили аналітики каналу DeepState, збройні сили РФ просунулися поблизу села Кіндрашівка Куп'янського району Харківської області.

Ситуація станом на 11 вересня та 12 вересня

Також ворог просунувся у самому Куп'янську.

Ситуація 11 вересня та 12 вересня

Окрім того, ЗС РФ мають успіхи біля Новоселівки Синельниківського району Дніпропетровської області.

Ситуація 11 вересня та 12 вересня

За інформацією DeepState, російські окупаційні війська майже оточили село Тернове й наразі населений пункт знаходиться у "сірій зоні".

Ситуація 10 вересня та 12 вересня

Водночас у російському Міноборони повідомляють про окупацію населеного пункту Новомиколаївка Дніпропетровської області. Утім ані Генштаб ЗСУ, ані DeepState це не підтверджують.

Інформація від Генерального штабу ЗСУ

Минулої доби на Куп'янському напрямку відбулося вісім атак окупантів, йдеться у зведенні Генштабу. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Голубівки та в напрямку Куп’янська, Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 17 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Греківки, Колодязів та у бік населених пунктів Новоселівка, Шандриголове, Ставки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак на позиції українських військ поблизу населених пунктів Соснівка, Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в бік Філії, Іванівки, Олександрограда.

Нагадаємо, інформація про захоплення російськими військами населеного пункту Колодязі на Лиманському напрямку не відповідає дійсності. Противник неодноразово намагався захопити село, але українські захисники дають гідну відсіч.

Також Фокус писав, що війська РФ заходять у Куп'янськ через газову трубу.