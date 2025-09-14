Спецназовцы ГУР уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс на оккупированном Запорожье (видео)

Украинская разведка обнаружила и уничтожила ЗРК оккупантов, стоимость которого составляет от 40 до 50 миллионов долларов.

В воскресенье, 14 сентября украинские спецназовцы нанесли успешное огневое поражение по обнаруженному зенитно-ракетному комплексу 9К317М "Бук-М3" российских захватчиков, сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Как отмечается, успешный удар по вражеской цели был нанесен вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области.

Разведчики отмечают, что стоимость подобного комплекса составляет от 40 до 50 миллионов долларов, то есть примерно от 3 350 065 200 до 4 187 581 500 российских рублей.

Напомним, в начале года в течение двух дней украинские защитники поразили два зенитно-ракетных комплекса "Тор", а через день стало известно об ударе по системе БУК-М3. Причем ВСУ подбили "Тор" на рекордном для FPV-дрона расстоянии в 41 км.

Также Фокус писал, что спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль проекта MPSV07 Черноморского флота РФ под Новороссийском. Его стоимость составляет примерно 60 млн долларов, всего Россия имеет 4 таких судна. Операция была проведена 10 сентября.

Недавно Силы обороны Украины вместе с партизанами обнаружили и взорвали командный пункт Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированной части Запорожской области. Среди 17 погибших обнаружили двух подполковников.