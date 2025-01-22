ВСУ поразили ЗРК "Тор" на рекордном для FPV-дрона расстоянии 41 км, — обозреватель (видео)

В течение двух дней украинские защитники поразили два зенитно-ракетных комплекса "Тор", а спустя день стало известно об ударе по системе БУК-М3.

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ВСУ поразили ЗРК "Тор" на рекордном для FPV-дрона расстоянии в 41 км. Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала.

В общей сложности в течение двух дней украинские защитники поразили два таких зенитно-ракетных комплекса, а 22 января стало известно об ударе по системе БУК-М3.

Поражение ЗРК "Тор"

По другим данным, поражения дроном произошло на глубине более 25 километров, ВСУ атаковали два комплекса в Запорожской (ТОР-М2 ) и Белгородской областях.

Расстояние, на котором был поражен ЗРК "Тор"

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Россияне, возможно, поразили собственный ЗРК, переданный Северной Кореей, — СМИ (фото)

Напомним, что, по данным Пентагон, ВСУ сжигают стволы слишком быстро: в США не успевают с производством гаубиц M777, хотя за три года войны Вашингтон удвоил производство гаубиц 155 мм для военной помощи Украине. Watervliet Arsenal — единственный производитель стволов пушек для армии США. Компания претерпела значительные трансформации в последние три года. Темпы производства достигли небывалого размаха за четыре десятилетия.

Также сообщалось, что Дания "почти негласно" поставила Украине САУ "Гвоздика". Вооружения могли быть получены из запасов армий Польши или Чехии, которые ранее передавали Украине подержанные 2С1, а скандинавская страна, вероятно, выступила в качестве посредника.