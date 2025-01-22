ВСУ сжигают стволы слишком быстро: в США не успевают с производством гаубиц M777, — Пентагон
Высокая боевая интенсивность артиллерии на украинском фронте приводит соответственно к повышенному износу стволов. По словам западных аналитиков, украинская армия ежедневно использует до 3000 артиллерийских выстрелов.
Соединенные Штаты намерены организовать второй источник производства стволов для 155-мм гаубиц M777 в связи с "беспрецедентным спросом", вызванным активным использованием этой артиллерии Украиной. Об этом 22 января сообщили в The War Zone со ссылкой на бюджетный документ Пентагона.
Отмечается, что в настоящее время единственным производителем стволов марки M776 является арсенал в Уотервлиете (Watervliet Arsenal), штат Нью-Йорк, принадлежащий правительству. Однако его мощности недостаточны для удовлетворения текущих запросов.
Как указано в документе Минобороны США, текущая производственная норма составляет менее 30 новых стволов в месяц, что не отвечает оперативным потребностям ВСУ.
Для решения этой проблемы выделено 161 млн долларов из Ukraine Replacement Transfer Fund. Эти средства направлены на закупку оборудования, модернизацию производства и упрощение процедур, что позволит увеличить ежемесячный выпуск стволов на 10 единиц больше.
Износ стволов M777
155-мм гаубицы M777 играют ключевую роль в противостоянии с российскими оккупантами, особенно с учетом интенсивного использования артиллерии на поле боя. Силы обороны Украины активно их использует с начала российского вторжения в феврале 2022 года.
Срок службы стволов гаубиц зависит от интенсивности их эксплуатации, при этом украинская армия ежедневно использует до 3000 артиллерийских снарядов. Кроме того, постоянная стрельба с полным пороховым зарядом ускоряет износ стволов, что может снижать точность и дальность стрельбы.
По разным оценкам, украинская армия получила более 200 таких гаубиц, включая поставки из США, Канады и Австралии. Однако, предположили обозреватели, около 100 из них могли быть уничтожены или повреждены в ходе боевых действий.
Вместе с тем по словам генерал-майора Майкла Лалора, представителя Командования танковых войск и вооружений, артиллерийские стволы гаубиц М777 превзошли первоначальные ожидания и прослужили дольше, чем ожидалось, несмотря на предельно активное применение в российско-украинской войне.Важно
Ранее сообщалось, что украинские бойцы отметили значительный вклад 155-мм самоходной гаубицы M109A6 Paladin, предоставленной США, в успешное противостояние российским войскам. Данная САУ зарекомендовала себя как ключевой элемент поддержки, благодаря своей точности, мобильности и дальнобойности.