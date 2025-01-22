ЗСУ спалюють стволи занадто швидко: у США не встигають із виробництвом гаубиць M777, — Пентагон

Висока бойова інтенсивність артилерії на українському фронті призводить відповідно до підвищеного зносу стволів. За словами західних аналітиків, українська армія щодня використовує до 3000 артилерійських пострілів.

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Сполучені Штати мають намір організувати друге джерело виробництва стволів для 155-мм гаубиць M777 у зв'язку з "безпрецедентним попитом", викликаним активним використанням цієї артилерії Україною. Про це 22 січня повідомили в The War Zone із посиланням на бюджетний документ Пентагону.

Зазначається, що наразі єдиним виробником стволів марки M776 є арсенал у Вотервлієті (Watervliet Arsenal), штат Нью-Йорк, що належить уряду. Однак його потужності недостатні для задоволення поточних запитів.

Як зазначено в документі Міноборони США, поточна виробнича норма становить менше 30 нових стволів на місяць, що не відповідає оперативним потребам ЗСУ.

Для розв'язання цієї проблеми виділено 161 млн доларів з Ukraine Replacement Transfer Fund. Ці кошти спрямовані на закупівлю обладнання, модернізацію виробництва та спрощення процедур, що дасть змогу збільшити щомісячний випуск стволів на 10 одиниць більше.

Виробництво 155-мм артилерійських стволів у США Фото: Міноборони США

Знос стволів M777

155-мм гаубиці M777 відіграють ключову роль у протистоянні з російськими окупантами, особливо з урахуванням інтенсивного використання артилерії на полі бою. Сили оборони України активно їх використовує з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

Термін служби стволів гаубиць залежить від інтенсивності їхньої експлуатації, при цьому українська армія щодня використовує до 3000 артилерійських снарядів. Крім того, постійна стрільба з повним пороховим зарядом прискорює знос стволів, що може знижувати точність і дальність стрільби.

За різними оцінками, українська армія отримала понад 200 таких гаубиць, включно з поставками зі США, Канади та Австралії. Однак, припустили оглядачі, близько 100 з них могли бути знищені або пошкоджені під час бойових дій.

Водночас, за словами генерал-майора Майкла Лалора, представника Командування танкових військ і озброєнь, артилерійські стволи гаубиць М777 перевершили початкові очікування і прослужили довше, ніж очікувалося, попри гранично активне застосування в російсько-українській війні.

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"Нищить окупантів за будь-якої погоди": Залужний показав роботу гаубиці M777 на фронті (відео)

Раніше повідомлялося, що українські бійці відзначили значний внесок 155-мм самохідної гаубиці M109A6 Paladin, наданої США, в успішне протистояння російським військам. Ця САУ зарекомендувала себе як ключовий елемент підтримки, завдяки своїй точності, мобільності та далекобійності.